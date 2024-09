Meyer Burger annonce de premiÃ¨res mesures de rÃ©alignement stratÃ©gique et des changements de direction

Meyer Burger Technology AG annonce le lancement immédiat d’un programme de restructuration destiné à permettre un retour à la rentabilité. Un plan qui n’évite pas la casse sociale avec deux cents postes sur le carreau !

Le chiffre d’affaires de Meyer Burger prévu d’environ 350 à 400 millions de CHF et un EBITDA de l’ordre de plusieurs millions à deux chiffres à partir de 2026 reposent essentiellement sur la capacité de production existante et sur les contrats d’achat à long terme existants avec des clients importants. En plus de se concentrer sur les zones de production de Thalheim (Allemagne, cellule) et de Goodyear (États-Unis, module), la capacité technologique de Hohenstein-Ernstthal (Allemagne) doit être conservée afin de pouvoir développer davantage la technologie à l’avenir. La rationalisation significative, en particulier dans l’ensemble de la structure du groupe, entraînera une réduction du nombre global d’employés d’environ 1 050 actuellement à 850 personnes attendues d’ici fin 2025. La réduction disproportionnée en Europe étant compensée par une augmentation aux États-Unis afin d’atteindre la pleine capacité de production de Goodyear. Meyer Burger étudie également la possibilité de générer des ventes et des marges de contribution supplémentaires en vendant des technologies et des équipements à des clients stratégiques dans les domaines de la fabrication de cellules solaires et de la technologie des modules. En outre, les liquidités opérationnelles continueront d’être soutenues par la vente de modules solaires à partir des stocks actuels ainsi que par la vente d’autres actifs. Diverses options sont actuellement analysées pour combler le déficit de financement restant.

Gunter Erfurt passe le relais à Franz Richter

Côté direction, Gunter Erfurt démissionne de son poste de PDG et quittera l’entreprise. Il continuera de conseiller le conseil d’administration pendant une période de transition grâce à son vaste réseau industriel et sa connaissance de l’industrie solaire internationale. « Gunter Erfurt a eu une influence décisive sur Meyer Burger en tant que PDG et CTO ces dernières années et a achevé la transition d’un fournisseur de systèmes à un fabricant de cellules et modules solaires dans un environnement difficile. Grâce à son engagement infatigable envers Meyer Burger et l’industrie solaire européenne et américaine, il est devenu un défenseur reconnu de l’industrie dans le monde entier », déclare Franz Richter, président du conseil d’administration de Meyer Burger. Franz Richter assume désormais le rôle de PDG de Meyer Burger en tant que président exécutif et apporte sa longue expérience dans le domaine de la restructuration d’entreprises industrielles. Plus récemment, il a occupé des mandats opérationnels chez Süss MicroTec AG et Dr. Hönle AG, dont il préside actuellement le conseil de surveillance. Le CFO Markus Nikles quittera également l’entreprise fin septembre 2024. « Durant son mandat, Markus Nikles a toujours représenté Meyer Burger avec un haut niveau d’engagement et de loyauté – nous lui en sommes très reconnaissants », déclare Andreas Herzog, Membre du conseil d’administration de Meyer Burger. Ralf Hermkens (États-Unis) et Frank Zimmermann (Europe) seront responsables des finances et du contrôle et rapporteront directement au président exécutif jusqu’à nouvel ordre. Tous deux travaillent déjà en tant que vice-présidents exécutifs de l’entreprise. La direction, réduite à trois membres, se concentrera dans un premier temps sur le retour à la rentabilité le plus rapidement possible.