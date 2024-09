Otovo diversifie ses activitÃ©s dans la location de panneaux solaires et la recharge de voitures Ã©lectriques

En proie à des difficultés et en pleine restructuration, Otovo, leader européen du solaire résidentiel, diversifie ses activités. L’entreprise a renforcé son offre de location, qui séduit de plus en plus de clients, et lance une nouvelle offre de bornes de recharge pour voitures électriques. De quoi faire acte de résilience !

L’offre de location d’Otovo connait une progression spectaculaire et représente désormais 50% des ventes vs. 10% les années précédentes. Pour Julie Orzechowski, Managing Director d’Otovo France, le succès de cette offre repose sur sa flexibilité : « Les offres de location suivent la même tendance que les abonnements. Plutôt que de s’engager sur le long terme, les consommateurs préfèrent aujourd’hui des abonnements mensuels plus flexibles. De plus, l’effort financier initial est réduit, ce qui est un frein majeur pour ceux qui hésitent à passer au solaire » explique-t-elle. L’offre de location d’Otovo s’étend sur 20 ans, débute à partir de 60 euros par mois et ne comporte pas de limite d’âge (contre 50 ans en moyenne ailleurs). Les consommateurs ont également la possibilité de racheter les panneaux solaires après 20 ans pour 300 euros. « La plupart de nos concurrents collaborent avec des banques, ce qui impose certaines contraintes comme la limite d’âge. Chez Otovo, nous disposons de notre propre système de financement, ce qui nous permet de toucher une clientèle plus large qui a parfois davantage de difficultés à accéder à des offres de financement, comme des retraités ou des primo-accédants », ajoute Julie Orzechowski.

Nouvelle offre de bornes de recharge pour voitures électriques

Toujours dans cette logique de séduire de nouveaux profils, Otovo France propose également à ses clients une nouvelle offre de borne de recharge, la Pulsar Plus Socket, connectée aux panneaux solaires via l’application EcoSmart, permettant de recharger leur voiture électrique à partir de l’énergie solaire. Cette solution est proposée en partenariat avec Wallbox, un leader mondial des solutions de recharge connectées pour véhicules électriques. Otovo France a d’ailleurs noué un partenariat avec BoursoBank à l’occasion de cette nouvelle offre. Particulièrement populaire parmi les trentenaires (près de la moitié des nouveaux clients ont moins de 25 ans et 1 français de moins de 25 ans sur 5 est client de BoursoBank), la banque en ligne offrira à ses clients à travers The Corner, son programme d’avantages, de bénéficier des services d’Otovo avec des réductions spécifiques