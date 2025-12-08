Schneider Electric lance Schneider Boost Pro, sa nouvelle solution de stockage dâ€™Ã©nergie par batterie

Schneider Electric annonce le lancement deÂ Schneider Boost Pro, sa nouvelle solution de stockage d’Ã©nergie par batterie locale. ConÃ§ue pour les sites commerciaux et industriels, cette innovation est une rÃ©ponse aux dÃ©fis posÃ©s par la transition Ã©nergÃ©tique, permettant de rÃ©duire les coÃ»ts et l’empreinte carbone, tout en assurant la fluiditÃ© des opÃ©rations. Une solution essentielle pour lâ€™efficacitÃ© et la rÃ©silience Ã©nergÃ©tiqueÂ !

D’ici 2030, les bÃ¢timents commerciaux et industriels devront faire face Ã une demande d’Ã©lectricitÃ© jusqu’Ã 35 % plus Ã©levÃ©e en Europe, largement due au dÃ©ploiement des infrastructures de recharge de vÃ©hicules Ã©lectriques (VE). Pourtant, de nombreuses organisations sont contraintes par une capacitÃ© limitÃ©e du rÃ©seau et une production dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable intermittente.

Face Ã cette accÃ©lÃ©ration de lâ€™Ã©lectrification et Ã lâ€™utilisation accrue des Ã©nergies renouvelables, qui reprÃ©sentent dÃ©sormais 50 % de l’Ã©lectricitÃ© consommÃ©e en Europe, les solutions de stockage intelligentes sont une brique essentielle de toute infrastructure Ã©lectrique. Schneider Boost Pro fournit des capacitÃ©s de stockage d’Ã©nergie qui renforcent la flexibilitÃ©, la stabilitÃ© et l’efficacitÃ© de l’alimentation Ã©lectrique des bÃ¢timents industriels et commerciaux.

Schneider Boost Pro offre une polyvalence d’usage unique :

DÃ©ploiement flexible et Ã©volutifÂ : Le systÃ¨me est Ã©volutif deÂ 200 kWh Ã 2 MWhÂ en combinant jusqu’Ã dix unitÃ©s, s’adaptant parfaitement aux besoins croissants en Ã©nergie.

Gestion des pics de consommationÂ : La batterie se charge pendant les heures creuses et se dÃ©charge pendant les heures de pointe, optimisant ainsi les coÃ»ts. Elle permet Ã©galement dâ€™avoir une puissance disponible en cas de pics dâ€™activitÃ© Ã©nergÃ©tique.

Optimisation de l’autoconsommationÂ : Le surplus d’Ã©nergie renouvelable est stockÃ©, maximisant son utilisation et augmentant l’indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique du site.

ContinuitÃ© de service et alimentation d’appointÂ : Elle assure une alimentation de secours fiable en cas de coupureÂ et fournit une puissance supplÃ©mentaire lors de pics de demande non prÃ©vus.

GÃ©nÃ©ration de revenusÂ : La capacitÃ© Ã rÃ©pondre aux signaux des opÃ©rateurs de rÃ©seaux de transport (TSO) pour gÃ©rer l’Ã©nergie de maniÃ¨re flexible permet de gÃ©nÃ©rer des flux de revenus additionnels, tout en soutenant la stabilitÃ© du rÃ©seau.

Une technologie intelligente, connectÃ©e et sÃ©curisÃ©e

Schneider Boost Pro est plus qu’une batterieÂ : c’est une brique technologique stratÃ©gique qui s’inscrit dans la solution complÃ¨te de Schneider Electric, incluant distribution Ã©lectrique (basse et moyenne tension), bornes de recharge pour VE, contrÃ´le en pÃ©riphÃ©rie (edge control), logiciels et services.

Intelligence Artificielle au service de la performanceÂ : La solution s’intÃ¨gre Ã Â EcoStruxure Microgrid Advisor. Cette plateforme cloud, alimentÃ©e par l’IA, prÃ©voit les conditions mÃ©tÃ©orologiques, la production sur site, les schÃ©mas de demande et les conditions du marchÃ©, permettant des prÃ©dictions plus prÃ©cises et une prise de dÃ©cision optimisÃ©e.

CybersÃ©curitÃ© certifiÃ©e dÃ¨s la conceptionÂ : Le systÃ¨me assure une protection complÃ¨te des donnÃ©es et des communications chiffrÃ©es, rÃ©pondant aux normes de sÃ©curitÃ© les plus strictes. Schneider Electric assure Ã©galement une transparence totale sur les travaux de cybersÃ©curitÃ© et les Ã©quipes associÃ©es.

Application dans la mobilitÃ© Ã©lectriqueÂ : Au-delÃ des bÃ¢timents, Schneider Boost Pro est conÃ§u pour soutenir lâ€™infrastructure de recharge des vÃ©hicules lourds (bus et camions) dans les dÃ©pÃ´ts, ou Ãªtre intÃ©grÃ© aux infrastructures de transport le long des autoroutes, lÃ oÃ¹ une recharge fiable et haute capacitÃ© est essentielle.

Â

Â« Schneider Boost Pro donne aux entreprises les moyens de mettre en Å“uvre une gestion Ã©nergÃ©tique intelligente et flexible grÃ¢ce au stockage par batterie. Crucial dans le nouveau paysage Ã©nergÃ©tique, cela aide Ã Ã©quilibrer la variabilitÃ© des sources d’Ã©nergies renouvelables et rÃ©duit la pression sur le rÃ©seau pendant les pics de demande. Les entreprises peuvent ainsi devenir plus rÃ©silientes, efficaces et durables dans leurs opÃ©rations, permettant Ã tous de remodeler leurs stratÃ©gies Ã©nergÃ©tiques pour l’avenir Â» assureÂ Romain Flattet,Â VP Channel et Power Products, Schneider Electric France.