Dome Solar renforce sa gamme ROOF-SOLAR avec la mise Ã  niveau de ses Avis Techniques et de ses classements Broof (t3)

Depuis plus de 15 ans, Dome Solar dÃ©veloppe des solutions de fixations photovoltaÃ¯ques innovantes, sous Ã©valuations techniques et adaptÃ©es Ã tous les types de toitures. Autour dâ€™une vraie expertise techniqueÂ !

Parmi ces solutions, la gamme dÃ©diÃ©e aux toitures terrasses occupe une place centrale : des systÃ¨mes sans percement, faciles Ã installer, majoritairement fabriquÃ©s en aluminium premium et compatibles avec une large variÃ©tÃ© de membranes Bitume, PVC, TPO, EVALONÂ® et EPDM. PensÃ©es pour garantir Ã la fois performance, durabilitÃ© et sÃ©curitÃ©, ces solutions sont aujourdâ€™hui dÃ©ployÃ©es sur des milliers de bÃ¢timents industriels, logistiques, tertiaires et commerciaux Ã travers lâ€™Europe.

Un partenariat avec IKO, expert des solutions dâ€™Ã©tanchÃ©itÃ©

IKO est un acteur majeur de lâ€™Ã©tanchÃ©itÃ© bitumineuse, synthÃ©tique et de lâ€™isolation haute performance. Avec ses sites de production en France, IKO dÃ©veloppe des membranes reconnues pour leur robustesse, leur fiabilitÃ© et leur conformitÃ© aux exigences techniques contemporaines. Son expertise en fait un partenaire clÃ© pour lâ€™intÃ©gration photovoltaÃ¯que sur toitures terrasses.

Cette fin dâ€™annÃ©e marque une Ã©tape importante pour la gamme ROOF-SOLAR BITUME et PVC, avec la mise Ã jour complÃ¨te des Avis Techniques (ATec) et des classements feu Broof (t3). Ces Ã©volutions ont Ã©tÃ© menÃ©es en collaboration Ã©troite avec IKO, partenaire historique de Dome Solar.

De nouveaux Avis Techniques

Les systÃ¨mes suivants bÃ©nÃ©ficient dÃ©sormais de nouveaux Avis Techniques, confirmant leur conformitÃ© et leur performance :

ROOF-SOLAR BITUME TAN DTU â€” ATec 21/20-72_V5

ROOF-SOLAR BITUME TAN GP â€” ATec 21/24-86_V2

ROOF-SOLAR PVC TAN DTU â€” ATec 21/22-82_V4

Ces systÃ¨mes conservent leurs atouts majeurs : inclinaison Ã 10Â°, supports prÃ©-assemblÃ©s, alignement facilitÃ© par rotule intÃ©grÃ©e, mise Ã la terre intÃ©grÃ©e, et compatibilitÃ© avec un large Ã©ventail de modules photovoltaÃ¯ques.

En parallÃ¨le, Dome Solar a actualisÃ© lâ€™ensemble de ses procÃ¨s-verbaux feu Broof (t3), essentiels pour les bÃ¢timents ERP, tertiaires, industriels et ICPE. Les nouvelles configurations validÃ©es confirment la sÃ©curitÃ© et la conformitÃ© des complexes bitume et PVC, avec ou sans Ã©cran feu. Cette dÃ©marche dâ€™harmonisation technique et rÃ©glementaire sera Ã©galement reproduite avec nos partenaires Elevate (Roof-Solar TPO) et Kingspan Ã‰tanchÃ©itÃ© France (Roof-Solar EVALONÂ®), afin dâ€™offrir une gamme complÃ¨te de systÃ¨mes toiture terrasse mise Ã jour et homogÃ¨ne sur lâ€™ensemble des membranes du marchÃ©.