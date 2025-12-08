EnerGaÃ¯a 2025 : Schneider Electric lÃ¨ve le voile sur ses innovations majeures pour un avenir Ã©nergÃ©tique dÃ©carbonÃ©

Ã€ lâ€™occasion du salon EnerGaÃ¯a les 10 et 11 dÃ©cembre Ã Montpellier, Schneider Electric, leader des technologies de lâ€™Ã©nergie, invite Ã dÃ©couvrir en avant-premiÃ¨re sur son stand B13 – Hall B4 ses derniÃ¨res innovations pour rendre les bÃ¢timents et les rÃ©seaux Ã©lectriques plus intelligents, plus propres et plus efficaces.Â

L’innovation “air pur” avec RM AirSet pour la fin du SF 6

Face Ã la nouvelle rÃ©glementation europÃ©enne F-Gaz qui impose l’abandon progressif du gaz SF 6 , Schneider Electric prÃ©sente sa solution de nouvelle gÃ©nÃ©ration pour les rÃ©seaux de distribution moyenne tension (HTA).

Le gaz SF 6 , utilisÃ© jusqu’Ã prÃ©sent comme isolant Ã©lectrique, est le plus puissant des gaz Ã effet de serre avec un potentiel de rÃ©chauffement planÃ©taire 24 300 fois supÃ©rieur Ã celui du CO 2 . La rÃ©glementation en interdira l’usage dans les nouveaux Ã©quipements HTA jusqu’Ã 24 kV dÃ¨s le 1er janvier 2026.

Pour rÃ©pondre Ã cette nouvelle rÃ©glementation, Schneider Electric a dÃ©veloppÃ© son tableau HTA RM AirSet, qui utilise de l’air pur pour l’isolation et la technologie de coupure dans le vide. Les bÃ©nÃ©fices sont nombreuxÂ : zÃ©ro gaz Ã effet de serre dans le produit, une sÃ©curitÃ© accrue, une durÃ©e de vie prolongÃ©e de +30%, et l’Ã©limination des coÃ»ts de recyclage du gaz en fin de vie.

Â«Â Le lancement de RM AirSet marque une Ã©tape dÃ©cisive, non seulement pour Schneider Electric, mais pour l’ensemble du secteur de la distribution Ã©lectrique. Face Ã l’impÃ©ratif de la dÃ©carbonation et Ã la nouvelle rÃ©glementation F-Gaz, nous n’avons pas fait de compromis. Au lieu de simplement remplacer un gaz par un autre, nous avons choisi l’innovation de rupture en combinant l’air pur et la technologie de coupure dans le vide. Le RM AirSet incarne notre vision d’un futur sans SF 6 , il est durable, sÃ»r, performant, et il anticipe les standards de demain. C’est une preuve concrÃ¨te de notre engagement Ã fournir Ã nos clients les moyens d’opÃ©rer une transition Ã©nergÃ©tique Ã la fois efficace et responsableÂ Â»Â expliqueÂ Mahssa Kafai, Vice-PrÃ©sidente Power Systems Schneider Electric France.

AccÃ©lÃ©rer l’Ã©lectrification avec un duo gagnant pour l’autonomie et la rÃ©silience

Face Ã l’essor de la mobilitÃ© Ã©lectrique et Ã la nÃ©cessitÃ© de dÃ©carboner les bÃ¢timents, les infrastructures Ã©nergÃ©tiques sont mises sous tension. Pour relever ce dÃ©fi sans complexifier la gestion des sites, Schneider Electric dÃ©voile une rÃ©ponse combinÃ©e alliant intelligence de pilotage et capacitÃ© de stockage.

L’intelligence avecÂ EcoStruxure Microgrid Flex

Premier systÃ¨me de contrÃ´le microgrid standardisÃ© du marchÃ©, cette solution Ã©limine la complexitÃ© traditionnelle des projets Ã©nergÃ©tiques. GrÃ¢ce Ã ses architectures prÃ©configurÃ©es, elle ramÃ¨ne les dÃ©lais de mise en Å“uvre de plusieurs annÃ©es Ã quelques mois seulement. Elle permet aux entreprises de piloter leurs ressources (panneaux solaires, bornes de recharge) pour maximiser l’autoconsommation et la dÃ©carbonation.

La puissance avecÂ Schneider Boost Pro

Pour soutenir le dÃ©veloppement de lâ€™Ã©lectrification, cette nouvelle solution de stockage par batterie (Ã©volutive de 200 kWh Ã 2 MWh) agit comme un vÃ©ritable “tampon” Ã©nergÃ©tique. Elle permet d’intÃ©grer des usages Ã forte puissance, comme la recharge rapide de vÃ©hicules Ã©lectriques, sans avoir Ã augmenter l’abonnement au rÃ©seau Ã©lectrique. En stockant l’Ã©nergie renouvelable excÃ©dentaire et en effaÃ§ant les pics de consommation, elle garantit la continuitÃ© de service et l’optimisation Ã©conomique du site.

