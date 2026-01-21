Schneider Electric lance Resource Advisor+, une plateforme dÃ©diÃ©e Ã  lâ€™Ã©nergie et au dÃ©veloppement durable

SE Advisory Services,Â cabinet de conseil international intÃ©grÃ© Ã Â Schneider Electric,Â vient de mettre sur le marchÃ©Â Resource Advisor+, Â sa nouvelle plateforme intelligente dÃ©diÃ©e Ã l’Ã©nergie et au dÃ©veloppement durable.

Resource Advisor+ et sa suite de produits ont Ã©tÃ© conÃ§us pour permettre aux organisations de convertir leurs donnÃ©es relatives Ã lâ€™Ã©nergie et Ã la durabilitÃ© en plans dâ€™actions concrets. GrÃ¢ce Ã lâ€™intelligence artificielle, cette plateforme et son Ã©cosystÃ¨me de solutions spÃ©cialisÃ©es ont pour vocation de remplacer les divers outils de gestion par une expÃ©rience unique, intÃ©grÃ©e et intelligente. Elle Ã©vite ainsi le fractionnement des donnÃ©es entre plusieurs systÃ¨mes cloisonnÃ©s, regroupant des fonctionnalitÃ©s avancÃ©es de gestion des Ã©missions de gaz Ã effet de serre (GES) et de lâ€™Ã©nergie, de dÃ©carbonation de la chaÃ®ne dâ€™approvisionnement, dâ€™Ã©valuation des risques climatiques et de reporting extra-financier. VÃ©ritable centre de pilotage intelligent, Resource Advisor+ permet aux entreprises de consolider toutes leurs donnÃ©es, de prendre des dÃ©cisions rapidement et de dÃ©ployer des initiatives dâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique ou de dÃ©veloppement durable.

Sera, lâ€™avantage Resource Advisor+

Sera,Â intelligence principale de la plateforme et vÃ©ritable chef dâ€™orchestre dâ€™une Ã©quipe dâ€™agents spÃ©cialisÃ©s, agit comme un partenaire numÃ©rique interprÃ©tant proactivement les besoins des utilisateurs.Â Cette approche repose surÂ SE Advisory Intelligence, qui capitalise sur les connaissances acquises par Schneider Electric au cours de deux dÃ©cennies dâ€™expertise en conseil. Elle rÃ©pond aux contraintes opÃ©rationnelles grÃ¢ce Ã des mÃ©thodes Ã©prouvÃ©es. GrÃ¢ce Ã cette intelligence embarquÃ©e, Sera transforme des donnÃ©es complexes en recommandations claires et exploitables, offrant aux entreprises une navigation rapide et fiable dans le paysage Ã©nergÃ©tique et durable.

Resource Advisor+ et Sera apportent trois avantages majeurs :

Contexte et prÃ©cision.Â Des recommandations fondÃ©es sur des dÃ©cennies de savoir-faire, garantissant ainsi que chaque information est techniquement fiable et viable sur le plan opÃ©rationnel.

IA frugale par conception.Â Des modÃ¨les Ã©nergÃ©tiquement efficaces et des calculs Â«Â sensibles au carboneÂ Â», en ligne avec lâ€™engagement de Schneider Electric pour une IA durable, contribuant Ã sa reconnaissance dâ€™entreprise la plus durable au monde.

Intelligence collaborative.Â Une synergie entre expertise humaine et IA, oÃ¹ lâ€™expÃ©rience enrichit lâ€™algorithme et lâ€™IA libÃ¨re du temps pour lâ€™action stratÃ©gique.

Â« Ce lancement marque une avancÃ©e majeure dans la concrÃ©tisation de notre vision centrÃ©e sur lâ€™IA Â», dÃ©clareÂ Steve Wilhite, Vice-PrÃ©sident exÃ©cutif de la division Ã‰nergie et DurabilitÃ© chez SE Advisory Services.Â Â« Resource Advisor+ inaugure une nouvelle maniÃ¨re pour les entreprises de piloter leur performance Ã©nergÃ©tique et durable, en sâ€™appuyant sur SE Advisory Intelligence et un rÃ©seau dâ€™agents IA. En automatisant la rÃ©solution de la complexitÃ© et en transformant les donnÃ©es en actions, Resource Advisor+ accÃ©lÃ¨re lâ€™optimisation Ã©nergÃ©tique et la dÃ©carbonation, et constitue un changement fondamental dans notre approche pour gÃ©nÃ©rer des rÃ©sultats tangibles Ã lâ€™Ã©chelle de lâ€™entreprise. Â»

Le lancement de Resource Advisor+ sâ€™accompagne de deux nouveaux produits :Â Carbon PerformanceÂ (Performance carbone)Â etÂ Supply ChainÂ (ChaÃ®ne dâ€™approvisionnement). Ils seront complÃ©tÃ©s cette annÃ©e par des solutions dÃ©diÃ©es Ã la gestion des risques climatiques, au reporting extra-financier, ainsi quâ€™Ã lâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique. EcoStruxtureâ„¢ Resource Advisor, plateforme cloud permettant le suivi et lâ€™optimisation des performances Ã©nergÃ©tiques et environnementales des entreprises, reste disponible pour les clients, Ã lâ€™utilisation comme Ã lâ€™achat.

Carbon PerformanceÂ fournit des calculs auditables, conformes auÂ GHG Protocol , couvrant les Ã©missions des scopes 1, 2 et 3, tout en permettant aux entreprises de dÃ©finir des objectifs, de modÃ©liser des scÃ©narios de rÃ©duction et de piloter leurs initiatives

Supply Chain (anciennement Zeigo Hub) favorise la réduction des émissions du scope 3 en engageant les fournisseurs de l'entreprise dans une démarche de décarbonation massive. La collecte de données, des expériences personnalisées et un accompagnement structuré favorisent l'adoption et garantissent des progrès mesurables en matière de réduction des émissions de GES, tant pour les donneurs d'ordre que pour leurs fournisseurs.