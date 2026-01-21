RecapitalisÃ©e, JPME appelle le ministÃ¨re de lâ€™Ã‰conomie Ã  reconsidÃ©rer sa dÃ©cision

AprÃ¨s avoir multipliÃ© par quatre son CA, apurÃ© l’intÃ©gralitÃ© de ses arriÃ©rÃ©s pourÂ 1,14 million d’euros et retrouvÃ© sa stabilitÃ© opÃ©rationnelle, JPME demande au ministÃ¨re de l’Ã‰conomie de reconsidÃ©rer l’arrÃªtÃ© du 13 janvier 2026 retirant son autorisation de fourniture d’Ã©lectricitÃ©.

Entre 2022 et 2024, JPME a traversÃ© une pÃ©riode de fortes turbulences, marquÃ©e par la flambÃ©e des prix de l’Ã©nergie consÃ©cutive Ã la guerre en Ukraine, une croissance mal maÃ®trisÃ©e et des difficultÃ©s opÃ©rationnelles.

Un redressement exemplaire accompli en 14 mois

Face Ã ces difficultÃ©s, le nouvel actionnaire a nommÃ© une nouvelle directrice gÃ©nÃ©rale qui, plutÃ´t que de masquer la situation de lâ€™entreprise, a fait le choix de la transparence. En juin 2025, Sophie Bressol a pris la parole dans une lettre ouverte adressÃ©e Ã l’ensemble des clients, reconnaissant la crise et fixant un cap clair pour le redressement de JPME. En 14 mois, JPME a opÃ©rÃ© une transformation profonde :

Apurement intÃ©gral des arriÃ©rÃ©sÂ : au 31 dÃ©cembre 2025, l’ensemble des dettes connues (sauf cas rÃ©siduel pour des raisons techniques) vis-Ã -vis des producteurs particuliers a Ã©tÃ© remboursÃ©, pÃ©nalitÃ©s comprises, pour un montant total de 1,14 million d’euros. Ce paiement a Ã©tÃ© effectuÃ© alors mÃªme que les producteurs concernÃ©s demeuraient rattachÃ©s Ã leur pÃ©rimÃ¨tre d’Ã©quilibre historique, ce qui signifie que JPME n’a ni reÃ§u l’Ã©nergie injectÃ©e ni pu en tirer une quelconque valorisation Ã©conomique ;

RecapitalisationÂ : injection d’1 million d’eurosÂ et entrÃ©e d’un nouvel actionnaire au 31 dÃ©cembre 2025, conformÃ©ment aux recommandations de la Direction gÃ©nÃ©rale de l’Ã©nergie et du climat (DGEC) ;

Croissance maÃ®trisÃ©eÂ : le CA a Ã©tÃ© multipliÃ© par quatre en un an, atteignant 12 millions d’euros fin 2025 ;

Renforcement opÃ©rationnelÂ : rÃ©organisation complÃ¨te du service client, dÃ©ploiement de nouveaux outils (CRM, facturation automatisÃ©e, espace client en ligne), internalisation des fonctions critiques, recrutement d’une Directrice administrative et financiÃ¨re ;

Statut de Responsable d’Ã‰quilibreÂ : depuis 2025, JPME assure en temps rÃ©el l’Ã©quilibre entre production et consommation sur son portefeuille clients, fonction technique encadrÃ©e par RTE, tÃ©moignant de sa maturitÃ© opÃ©rationnelle.

Aujourd’hui, JPME accompagne 8 500 clients actifs : 5 000 particuliers (majoritairement en autoconsommation photovoltaÃ¯que) et 3 500 professionnels, dont 3 200 TPE et petites entreprises souvent dÃ©laissÃ©es par les acteurs historiques.

Une dÃ©cision disproportionnÃ©e et brutale

Le 13 janvier 2026, un arrÃªtÃ© du ministÃ¨re de l’Ã‰conomie, publiÃ© le 15 janvier, a retirÃ© Ã JPME son autorisation d’exercer en tant que fournisseur d’Ã©lectricitÃ©, avec effet au 22 janvier. Cette dÃ©cision, applicable en sept jours seulement, intervient au moment mÃªme oÃ¹ l’entreprise a retrouvÃ© sa pleine stabilitÃ© et le chemin de la croissance. Dans ces conditions, lâ€™arrÃªtÃ© ne rÃ©pondait pas Ã un objectif de protection du consommateur mais produisait au contraire des effets inverses, comme lâ€™illustrent les retours et inquiÃ©tudes exprimÃ©s par les clients de JPME. JPME conteste fermement cette mesure qui semble avoir Ã©tÃ© prise sans tenir compte de de ce redressement. Â A la date de l’arrÃªtÃ©, aucun client n’Ã©tait exposÃ© Ã une coupure ou Ã une dÃ©faillance contractuelle. La fourniture Ã©tait assurÃ©e de maniÃ¨re continue et conforme. Les griefs formulÃ©s concernent le rachat de surplus, qui ne reprÃ©sente que 3 % du chiffre d’affaires de JPME. Le cÅ“ur de l’activitÃ© reste la fourniture d’Ã©lectricitÃ© aux clients finaux. Ces contrats de rachat ne sont d’ailleurs pas juridiquement portÃ©s par JPME mais par une entitÃ© tierce (SAS ECO SMART INVEST).

Des consÃ©quences Ã©conomiques et sociales dramatiques

Le maintien de cette dÃ©cision aurait des impacts immÃ©diats sur des milliers de clients et sur l’emploi. Câ€™est dÃ©jÃ un pensum pour les producteurs d’Ã©lectricitÃ© dÃ©centralisÃ©e. En effet, contrairement aux consommateurs finaux, automatiquement rÃ©affectÃ©s Ã EDF, les producteurs concernÃ©s ne bÃ©nÃ©ficient d’aucune mesure de continuitÃ© contractuelle. Ils doivent, dans l’urgence, identifier un nouvel acheteur, Ã des conditions souvent moins favorables. Pour beaucoup, particuliers ou trÃ¨s petites structures, la vente d’Ã©lectricitÃ© constitue un revenu essentiel, parfois dÃ©cisif dans un contexte dÃ©jÃ contraint. CÃ´tÃ© clients professionnels, 3 200 artisans, commerÃ§ants, TPE risquent de ne pas retrouver de fournisseur d’Ã©lectricitÃ© adaptÃ© Ã leur profil. Ces entreprises, souvent mal notÃ©es financiÃ¨rement, sont celles pour lesquelles JPME est l’un des seuls fournisseurs Ã proposer une offre accessible. Pour conclure, JPME y voit un manque aggravÃ© de concurrence sur les ELD (Entreprise Locale de distribution) pÃ©nalisant les consommateurs.

EncadrÃ©Â

Une demande de rÃ©examen adressÃ©e au ministÃ¨re

JPME a engagÃ© un recours juridique (rÃ©fÃ©rÃ©-libertÃ© et rÃ©fÃ©rÃ©-suspension) et sollicite un dialogue constructif avec les pouvoirs publics. Â«Â Au regard des efforts tangibles de redressement opÃ©rÃ©s au service des consommateurs, de la rÃ©alitÃ© actuelle de notre entreprise, et des consÃ©quences Ã©conomiques concrÃ¨tes que cet arrÃªtÃ© pourrait engendrer sur des milliers de clients, en particulier les plus vulnÃ©rables. Nous demandons solennellement au ministre de lâ€™Ã‰conomie de reconsidÃ©rer sa dÃ©cisionÂ Â» dÃ©clare Sophie Bressol, directrice gÃ©nÃ©rale de JPME.