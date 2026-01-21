PvPilot s’impose comme l’un des acteurs majeurs des systèmes de gestion d’énergie domestiques en France

La société toulousaine PvPilot s’impose progressivement comme l’un des protagonistes structurants du pilotage énergétique résidentiel (HEMS). Son positionnement : proposer justement une solution HEMS qui ne soit pas liée à une marque ou à un écosystème fermé, mais capable d’accompagner ces mutations sur le long terme. Explications !





Alors que la rémunération de l’électricité photovoltaïque injectée sur le réseau continue de s’éroder, la filière solaire française est entrée dans une nouvelle phase : celle de la valorisation maximale de l’énergie produite sur site. L’arrêté du 8 septembre, qui conditionne désormais l’accès au taux de TVA réduit à 5,5 % à la présence d’un système de gestion de l’énergie (HEMS) et des panneaux bas carbone, a entériné cette évolution. Mais sur le terrain, la montée en puissance de ces solutions se heurte encore à des délais d’homologation et à une offre fragmentée. Dans ce contexte, la société toulousaine PvPilot se pose en expert du pilotage énergétique résidentiel.

Un marché en avance sur la réglementation

Si le cadre réglementaire pousse désormais les installateurs à intégrer des systèmes de gestion énergétique, la réalité opérationnelle reste plus complexe. Les équipements officiellement éligibles tardent à arriver, alors que la demande des particuliers et des professionnels est déjà là : autoconsommer davantage, recharger un véhicule électrique, piloter un chauffe-eau ou une pompe à chaleur en fonction de la production solaire. Pour les installateurs, cela signifie devoir faire des choix techniques dans un environnement mouvant, où les normes, les modèles de batteries, les solutions IRVE et les règles de valorisation évoluent en permanence. C’est précisément dans ce contexte que PvPilot a bâti son positionnement : proposer une solution HEMS qui ne soit pas liée à une marque ou à un écosystème fermé, mais capable d’accompagner ces mutations sur le long terme.

La compatibilité universelle comme socle stratégique

Contrairement à de nombreuses offres propriétaires, PvPilot revendique une approche ouverte et agnostique. Le système est compatible avec toutes les marques d’onduleurs, toutes les batteries AC du marché, et intègre également le pilotage de la recharge des véhicules électriques. Concrètement, un installateur peut associer un onduleur d’un fabricant, une batterie d’un autre et une borne de recharge d’une troisième marque, tout en conservant une logique de pilotage énergétique unifiée. Le logiciel PvPilot se charge d’orchestrer l’ensemble, en temps réel, en fonction de la production photovoltaïque et des usages du bâtiment. Cette indépendance technologique est aujourd’hui l’un des principaux facteurs d’adoption, dans un marché où les installateurs cherchent à éviter l’enfermement dans des solutions fermées et à préserver leur liberté de conception.

Mieux gérer avant de stocker

Au-delà de la compatibilité, PvPilot défend une approche énergétique de plus en plus partagée par les professionnels : avant de stocker, il faut d’abord apprendre à mieux consommer. Une batterie n’a pas un rendement parfait. En moyenne, il faut injecter environ 10 kWh pour en récupérer 8,5, soit une perte d’environ 15 % à chaque cycle. Dans ce contexte, utiliser directement le surplus solaire pour alimenter un chauffe-eau, une pompe à chaleur ou un véhicule électrique est souvent plus efficace que de stocker cette énergie pour la restituer plus tard. C’est l’idée fondatrice de PvPilot : transformer le surplus photovoltaïque en usages utiles, au bon moment, plutôt que de l’envoyer systématiquement dans une batterie ou, pire encore, au réseau. Le pilotage intelligent permet ainsi de “stocker sans batterie”, en orientant l’énergie vers les équipements les plus pertinents en fonction de la production. Cette logique modifie profondément la manière de dimensionner les installations. Là où il fallait auparavant 10 kWh de batterie pour atteindre un certain niveau d’autoconsommation, l’association d’un pilotage fin et d’une batterie plus modeste permet d’obtenir de meilleurs résultats économiques et énergétiques.

Plus de 500 installations en service

PvPilot revendique aujourd’hui plus de 500 installations en service, avec une très forte accélération depuis le lancement de PvPilot Pro en septembre 2025.

Dans une filière en constante évolution, cette capacité à s’adapter, à fédérer et à rester ancrée dans le terrain pourrait bien faire de l’entreprise toulousaine l’un des piliers du pilotage énergétique de demain. « Le pilotage énergétique devient la colonne vertébrale des installations photovoltaïques modernes. Il faut d’abord arrêter de gaspiller l’énergie solaire avant de penser à la stocker. Notre ambition n’est pas de vendre un boîtier de plus, mais de fournir aux installateurs une plateforme et un outil capable d’évoluer avec la filière, quelles que soient les technologies qui arriveront demain », conclut Florian Lizon, CEO de PvPilot.

Encadré

Un exemple concret qui montre que PvPilot est l’allié naturel des batteries AC

Avec un surplus solaire de 500 W, insuffisant pour démarrer une pompe de piscine de 1 000 W, PvPilot charge d’abord la batterie pendant une heure. Une fois 0,5 kWh stockés, la pompe démarre : 500 W proviennent directement du photovoltaïque et 500 W de la batterie. La pompe fonctionne ainsi à 100 % sur énergie solaire, sans aucun appel au réseau, même avec une batterie de faible capacité.