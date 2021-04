Schneider Electric donne sa vision des Â« BÃ¢timents du Futur Â»

Schneider Electric, le leader de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes, lance l’initiative « Bâtiments du futur » qui vise à accélérer drastiquement la transition énergétique et digitale des bâtiments et des territoires. Une démarche d’accompagnement du secteur du bâtiment pour mieux répondre aux exigences environnementales et commerciales, ainsi qu’aux besoins des utilisateurs.

Les enjeux environnementaux sont de plus en plus intégrés par les acteurs de la construction qui se doivent de maîtriser les émissions de carbone et les déchets qu’ils produisent. Entre leur construction et leur utilisation, les bâtiments consomment environ 30 % de l’énergie mondiale et représentent près de 40 % des émissions de gaz à effet de serre annuelles.

Construire un avenir durable

Les technologies permettent aujourd’hui de limiter drastiquement ces impacts. « Nous vivons une révolution dans le monde des bâtiments. Les nouvelles technologies numériques permettent désormais de décarboner de façon massive, et de faire des bâtiments de réels actifs au service de tous les acteurs et avec une réelle adéquation avec les attentes des usagers des bâtiments. Les bâtiments jouent un rôle essentiel pour notre santé économique et environnementale. Il est impératif d’adapter les pratiques industrielles concernant les bâtiments actuels et futurs », déclare Laurent Bataille, Vice-Président Exécutif de la division Digital Energy de Schneider Electric. Par exemple, plus de 30 millions de tableaux moyenne tension installés dans le monde utilisent de l’hexafluorure de soufre (SF6), un puissant gaz à effet de serre. Dans le cadre du programme Green Premium, Schneider Electric a développé un tableau moyenne tension qui utilise de l’air au lieu du gaz SF6 pour rendre les bâtiments plus sûrs et plus respectueux de l’environnement.

Construire la résilience du secteur

Les constructeurs et les gestionnaires de bâtiments commerciaux et de sites stratégiques ont la difficile tâche d’assurer le bon déroulement des activités et d’offrir aux occupants une expérience de haute qualité. Le contexte de la Covid-19 a montré la nécessité de faire face et de s’adapter à de nouveaux challenges tels que les incidences sur la continuité des opérations, la redéfinition rapide des priorités des entreprises, le changement des effectifs et l’optimisation des budgets d’exploitation. EcoStruxureTM Power numérise l’infrastructure électrique pour assurer la fiabilité des systèmes, augmentant la disponibilité et stabilisant les réseaux avec le contrôle des harmoniques, des alimentations sans interruption et des solutions d’atténuation. Par ailleurs, la solution Room connectée modernise et pérennise l’infrastructure du bâtiment en réutilisant facilement l’espace et en évoluant (accroissement ou réduction des systèmes) pendant toute la durée de vie du bâtiment. Ces deux solutions renforcent la résilience et la capacité d’un bâtiment à s’adapter, grandir et évoluer.

L’eco-efficacité de la conception à l’exploitation du bâtiment

Les bâtiments doivent atteindre une efficacité énergétique maximale à chaque phase de leur cycle de vie, de la conception à la construction puis jusqu’à l’exploitation et la maintenance. Tout commence dès le départ avec le BIM Construction. Chez Schneider Electric, nous travaillons sur les solutions RIB Software (spécialiste allemand de logiciels de construction racheté par Schneider Electric en 2020). Les parties prenantes du projet bénéficient d’une collaboration en temps réel dans le cloud pour les projets à l’échelle de l’entreprise pendant tout le cycle de construction : conception, QTO (quantité d’achat) et estimation, offre et soumission d’offre, contrôle financier intégré dans le système ERP de l’entreprise. Lorsqu’un bâtiment entre en service, et une fois tous les systèmes installés à l’intérieur, parmi lesquels les systèmes de distribution électrique et de chauffage-climatisation, ils doivent être suffisamment souples pour réagir en cas de situation complexe et permettre une analyse entre opportunités et risques. Le rapport risque-avantage n’est calculable que si l’opérateur dispose de suffisamment de données et de niveaux de granularité pour rééquilibrer et optimiser en permanence le mode de fonctionnement du bâtiment face à ce type de situation. La plateforme d’innovation ouverte EcoStruxure Building offre des solutions qui intègrent la distribution et la gestion de l’alimentation, les automatismes du bâtiment et les systèmes informatiques pour collecter et analyser des données de façon à permettre des décisions plus informées et des niveaux d’efficacité plus élevés. « EcoStruxure Building est une solution concrète et visible sur notre nouveau démonstrateur physique IntenCity, à Grenoble, le bâtiment le plus efficace au monde » déclare Rémi Paccou, Directeur Marketing, Digital Building France.

Des bâtiments résolument tournés vers l’humain

La population mondiale passe la plus grande partie de son temps à l’intérieur de bâtiments. Les bâtiments deviennent donc l’épicentre de l’air que nous respirons et des personnes avec qui nous interagissons. Les employés, les patients, les étudiants et les clients ont des attentes croissantes en matière de services dans les bâtiments – portées par des facteurs d’utilité et de culture. C’est pourquoi la prise en compte de la personne, et par conséquent de sa santé et de son bien-être, devient le différenciateur des propriétaires immobiliers, des opérateurs et des occupants. Schneider Electric fournit des différenciateurs comme EcoStruxure Workplace Advisor et Engage Enterprise App, qui créent tous deux des environnements numériques permettant d’optimiser le confort et l’espace. EcoStruxure Building Advisor, une suite de services de surveillance analytiques permet de monitorer les systèmes de chauffage et de climatisation ainsi que la bonne circulation de l’air. Schneider Electric travaille également en collaboration avec Dar Group, une société proposant des services professionnels d’aménagement, de conception, d’ingénierie et de gestion de projet haut de gamme, dans le but de créer des bâtiments plus durables et centrés sur l’homme qui répondent à des demandes qui évoluent. « Nous construisons actuellement un nouveau siège régional à Londres où nous réunirons pour la première fois sous le même toit nos marques en plein essor. Le partenariat avec Schneider Electric nous permet de mettre l’accent sur le développement durable et le design, tout en créant un environnement favorable à la collaboration et l’échange d’idées », déclare Andrew Loudon, Directeur général UK&I de Dar Group.

Encadré

Les deux axes de développement des bâtiments du futur par Schneider Electric