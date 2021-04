DÃ©but de saison pour Le PrÃ©sage, le restaurant solaire unique En Europe qui fait rayonner la gastronomie Ã  Marseille

Avec la journée internationale de la Terre nourricière de l’ONU, Le Présage, premier restaurant solaire d’Europe a réouvert à Marseille. Ce restaurant ambitionne d’inventer une nouvelle écriture gastronomique à l’encre solaire sur le pourtour méditerranéen. En commençant dès maintenant par le technopôle de Château-Gombert avec la version « guinguette solaire », avant de se transformer en restaurant gastronomique au sein d’une forêt comestible en 2022.

A Marseille, il y la Bonne Mère, l’OM et maintenant Le Présage, seul et unique restaurant solaire d’Europe. Après des mois de confinement, l’équipe du Présage est très heureuse d’avoir débuté sa saison 2021 le jour symbolique dédié à la Terre nourricière de l’ONU, avec sa guinguette solaire en mode à emporter. La cuisine pratiquée vise à limiter au maximum son impact environnemental et social, la carte est d’inspiration végétale et flexitarienne. La guinguette solaire ouvrira sa terrasse tonnelle et son jardin pour de joyeuses et bonnes bamboches des papilles, dès que les conditions sanitaires le permettront. Elle est née à ICI Marseille à l’été 2020 et s’implante sur le technopôle de Château-Gombert juste à côté de l’école PolytechMarseille, rue Enrico Fermi. Elle est accessible en moins de 1/2h en transport en commun depuis le Vieux-Port.

Le laboratoire de l’IUSTI de l’école PolytechMarseille est le partenaire R&D du Présage, pour optimiser tant la parabole solaire que le fourneau associé qui atteint déjà les 450°C. Il s’agit d’être à même d’industrialiser ces éléments afin de pouvoir diffuser des guinguettes solaires sur le pourtour méditerranéen. La solution technique conçue est réplicable. De quoi faire aboutir la preuve du concept d’une cuisine solaire professionnelle en container, avec un business modèle qui fonctionne ! Le Présage fait partie des 300 premières entreprises françaises labellisées #CoqVert par l’ADEME et la BPI. Le projet de restaurant gastronomique solaire au sein d’une forêt comestible est soutenu par l’ADEME, Aix-Marseille-Provence Métropole et la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.

« Notre vision du futur de la cuisine répond à une tendance sociétale autant qu’à un impératif de civilisation. Nous avions hâte de déconfiner notre guinguette solaire sur le terrain du futur grand restaurant et de participer à accélérer la transition écologique, en particulier dans le secteur de la restauration qui a besoin de se régénérer et de se réinventer. Nous allons incarner ce possible à Marseille pour un futur délicieux avec une nouvelle écriture gastronomique à l’encre solaire », affirme Pierre-André Aubert, fondateur du Présage, Chef de Cuisine & Ingénieur.