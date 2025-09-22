Premier inventaire national des friches : bilan annuel du Cerema au 1er avril 2025

Le Cerema met Ã disposition, Ã la demande du ministÃ¨re chargÃ© de la Transition Ã©cologique, un inventaire national des friches, utile pour les collectivitÃ©s, les services de lâ€™Ã‰tat et les acteurs privÃ©s pour amÃ©nager tout en maÃ®trisant la consommation de foncier. Pour la premiÃ¨re fois, cet inventaire, alimentÃ© au niveau national par le Cerema et par lâ€™intÃ©gration des donnÃ©es de 20 observatoires locaux, permet de dresser un Ã©tat des lieux et des enseignements nationaux. Lâ€™ensemble des donnÃ©es est disponible via le service en ligne du Cerema, Cartofriches.

Sur la base des 15 000 friches recensÃ©es (60 000 ha cumulÃ©s) dont 9 000 friches par les observatoires locauxÂ :

33 % de friches sont des friches issues de lâ€™habitat, 22 % sont des friches issues dâ€™activitÃ©s industrielles

Si les friches dâ€™habitat sont plus nombreuses, ce sont les friches industrielles qui reprÃ©sentent la plus grande part en surface (50 %).

28 % des friches recensÃ©es par les observatoires locaux (soit 2 400 friches, 8 000 ha) font dÃ©jÃ lâ€™objet dâ€™un projet de reconversion

Dit autrement, les recensements locaux rÃ©alisÃ©s par les collectivitÃ©s sont suivis dâ€™un effet de mobilisation de ces friches pour des projets dâ€™amÃ©nagement portÃ©s via les collectivitÃ©s ou des porteurs de projets privÃ©s.

Principaux enseignements

Le CeremaÂ estime entre 80 000 Ã 140 000 ha de friches disponibles en France, dontÂ 50 % des friches seraient potentiellement mobilisables pour lâ€™industrie et 33 % pour le logement.

4 500 friches soit 37 000 ha (53 % des friches aujourdâ€™hui sans projet) ont un indice de mutabilitÃ© important pour un usage industriel.

3 000 friches soit 2 000 ha (35 % des friches sans projet) ont un indice de mutabilitÃ© important pour la construction de logements. Ainsi, les friches constituent bien une rÃ©ponse aux besoins en logement notamment en zones tendues, compatible avec la maÃ®trise de la consommation fonciÃ¨re.

1 500 friches (18 % des friches sans projet) pourraient potentiellement faire lâ€™objet dâ€™une dÃ©marche de renaturation.

5 800 ha de friches ont bÃ©nÃ©ficiÃ© du Fonds vert et du plan de relance contribuant Ã la production cumulÃ©e entre 2021 et 2024 deÂ : 13,6 millions de mÂ² de logements, et 10.3 millions de mÂ² de surfaces Ã©conomiques (bureaux, activitÃ©s, commerces, etc.).



EncadrÃ©Â

Une friche, quâ€™est-ce-que câ€™estÂ ?

Introduit par la loi Climat et RÃ©silience du 22 aoÃ»t 2021, une Â«Â fricheÂ Â» est dÃ©finie au sein du Code de l’urbanisme (art L.111-26) comme Â«Â tout bien ou droit immobilier, bÃ¢ti ou non bÃ¢ti, inutilisÃ© et dont l’Ã©tat, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un rÃ©emploi sans un amÃ©nagement ou des travaux prÃ©alablesÂ Â».Â Il sâ€™agit le plus souvent de friches dâ€™origines industrielles, commerciales, dâ€™habitat, ou autres espaces dÃ©saffectÃ©s.