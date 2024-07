Schenker Storen rÃ©duit son empreinte carbone avec une installation solaire de 1,85 MWc Ã  SchÃ¶nenwerd

Le Groupe Schenker Storen, spécialiste européen de la protection solaire, a récemment franchi une nouvelle étape importante dans sa transition énergétique en installant des panneaux photovoltaïques sur son site de Schönenwerd en Suisse. Ce projet s’inscrit dans une stratégie globale d’autoconsommation énergétique renouvelable et décarbonée. Détails !

L’installation de Schönenwerd du Groupe Schenker Storen se compose de 4220 modules solaires couvrant plus de 8 800 m² de toiture. La puissance totale installée s’élève à 1847 kWc, répartie entre deux types de modules. D’une part, 3278 modules en verre de la marque Jinko Tiger Neo, chacun de 440 Wc, totalisent 1442 kWc. D’autre part, 942 modules flexibles de la marque Sunman eArc, chacun de 430 Wc, apportent 405 kWc supplémentaires. Ces modules Sunman, représentant 20 % de la toiture, ont été spécifiquement choisis pour leur légèreté, permettant une installation sur une section du toit ne pouvant supporter une charge lourde.

Une protection contre les fluctuations des prix de l’énergie

Le choix du photovoltaïque a été motivé par les avantages notables que cette solution générait. Facilement déployable à grande échelle, elle est idéale pour les bâtiments industriels avec de vastes surfaces de toiture. Cette intégration harmonieuse utilise des espaces existants sans nécessiter de nouvelles emprises au sol. En tant que source renouvelable, elle réduit significativement les émissions de gaz à effet de serre, diminue la dépendance aux énergies fossiles et abaisse l’empreinte carbone de l’entreprise. En outre, l’autoconsommation énergétique permet des économies substantielles et renforce la résilience énergétique en offrant un meilleur contrôle de l’approvisionnement et une protection contre les fluctuations des prix de l’énergie. En installant des panneaux photovoltaïques à Schönenwerd, le Groupe Schenker Storen s’engage pour un avenir durable et exemplaire sur le plan environnemental, tout en répondant efficacement aux défis énergétiques actuels. C’est l’entreprise Suisse Ampere Dynamic, experte en solutions énergétiques durables et clés en main dans le secteur industriel et commercial, qui a pensé et accompagné Schenker Storen dans la réalisation et la mise en œuvre de ce projet énergétique.

Eviter chaque année l’émission de plus de 260 tonnes de CO2eq

L’installation photovoltaïque produira un peu plus de 2 millions de kWh d’électricité solaire par an, conformément aux normes du site. En été, Schenker Storen pourra couvrir plus de 90% des besoins en électricité de son site de Schönenwerd, incluant les bureaux et les installations de production. Sur l’ensemble de l’année, cette production permettra de répondre à 50 à 60% des besoins énergétiques des lignes de production. En outre, l’énergie excédentaire produite durant les heures de production, qui dépassera la consommation du site, pourra être revendue au réseau Suisse via le fournisseur Primeo. Cette démarche non seulement optimise l’utilisation de l’énergie produite, mais contribue également à la durabilité et à l’autosuffisance énergétique du site. La production photovoltaïque sur le site de Schönenwerd permet d’éviter chaque année l’émission de plus de 260 tonnes de CO2eq (source : Intensité de CO2 du mix électrique suisse, OFEV). Ce gain environnemental équivaut à l’absorption moyenne de CO2 par environ 5200 arbres (source : Local Energy Swiss). Grâce au logiciel SMA, Schenker Storen a déjà constaté que l’installation a permis d’éviter 69 tonnes de CO2eq en seulement un mois. Avec un retour sur investissement de seulement cinq ans, cette installation se révèle être une solution à la fois économique et écologique.

Anticiper l’agrandissement potentiel de l’installation photovoltaïque

En prévision de futurs besoins énergétiques, Schenker Storen a également anticipé l’agrandissement potentiel de l’installation photovoltaïque. Le réseau et le transformateur ont été dimensionnés pour accueillir des extensions, telles que la construction de nouveaux bâtiments ou l’ajout de bornes de recharge pour véhicules électriques. Cette vision prévoyante assure la pérennité et la flexibilité des infrastructures énergétiques, permettant à Schenker Storen de rester à la pointe de l’innovation et de la durabilité. Cette mise en œuvre d’énergie solaire témoigne de l’engagement de Schenker Storen à utiliser des solutions innovantes pour un avenir plus durable. La nouvelle installation contribuera non seulement à réduire les coûts énergétiques, mais aussi à renforcer la résilience énergétique de l’entreprise, tout en faisant un pas significatif vers un modèle plus vert.