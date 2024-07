Iberdrola et AMDA Energies remportent un appel d’offres pour un projet agrivoltaÃ¯que innovant de 8 MW Ã  Maubec (87)

Iberdrola, en partenariat avec AMDA Energies, a été lauréat de l’appel d’offres de la CRE pour un projet agrivoltaïque innovant de 8 MW à Maubec dans le département du Tarn et Garonne (82). Ce projet lauréat de l’appel d’offres CRE Bat, 7ème période, lancé par le gouvernement français, s’inscrit dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie. Il vise à atteindre les objectifs nationaux en matière d’énergies renouvelables.

A Maubec, Iberdrola, en partenariat avec AMDA Énergies, a développé un projet agrivoltaïque innovant d’environ 8 MW permettant d’alimenter en électricité verte environ 5 000 habitants. Le projet, d’une surface au sol de 12,5 hectares clôturés, avec une surface témoin de 3,7 hectares est situé sur des terrains exploités par la SCEA d’En Paillas. Cette exploitation biologique de petite taille est en cours de transmission familiale. Ce projet contribuera à surmonter les difficultés de production agricole face au changement climatique. En intégrant des cultures biologiques telles que le lin, les lentilles et le blé, ce projet vise à optimiser les rendements agricoles tout en produisant de l’électricité verte.

Du lin, des lentilles et du blé sous ombrières PV avec trackers pilotés

Iberdrola a été lauréat grâce à la compétitivité de son offre, évaluée en grande partie sur des critères de prix de revente de l’électricité et de bilan carbone des panneaux solaires. Le projet a été sélectionné à l’Appel d’Offres CRE Bat grâce à sa conformité aux exigences des ombrières agrivoltaïques. Le projet agrivoltaïque de Maubec, initié en 2020, utilise une technologie de tracker piloté agronomiquement, permettant un contrôle optimal de l’ombrage en fonction des besoins des cultures. La construction du projet devrait débuter avant la fin de 2025, avec une mise en service prévue pour fin 2026. Iberdrola et AMDA Énergies sont déterminées à poursuivre le développement de ce projet innovant pour apporter une solution durable aux défis agricoles et énergétiques de la région. Iberdrola et AMDA Énergies ont d’autres projets agrivoltaïques en développement en Occitanie, représentant un portefeuille d’environ 150 MW.