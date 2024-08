Quand l’électrification tous azimuts d’Enedis verdit les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 !

Au terme de six années de travaux, Enedis a finalisé les ultimes chantiers de raccordement des sites de Paris 2024 au réseau électrique. Un défi industriel hors normes, qui a impliqué le renouvellement de 100 kilomètres de réseau, plus de 8000 opérations et chantiers réalisées par des milliers de techniciens afin de raccorder et sécuriser les sources d’alimentation électrique des 42 sites sportifs, du Village des Athlètes et de plus de 200 sites de célébration. Autour d’un objectif avoué : contribuer à réduire le bilan carbone de Paris 2024, et des évènements à venir ! Précisions.

Défi relevé pour les 8 000 chantiers et opérations d’Enedis en vue de Paris 2024 ! Tous les sites de Paris 2024, le Village des athlètes ainsi que plus de 200 zones de célébration ont été raccordés au réseau public de distribution d’électricité par les équipes d’Enedis. Un véritable défi industriel engagé il y a plusieurs années et qui est aujourd’hui terminé !

La fée électricité se propage

Parmi les plus de 8 000 chantiers et opérations menées à bien, trois types de chantiers emblématiques sont désormais finalisés :

 Environ 300 chantiers pour raccorder les usages pendant les Jeux ;

 Environ 2 200 chantiers de sécurisation de la qualité de distribution des sites de compétition des Jeux ;

 Environ 5 300 chantiers pour raccorder les usages des événements en amont des Jeux (célébrations, …) ;

 Des chantiers liés aux 23 « test event » de Paris 2024.

Quelques exemples concrets de chantiers et réalisations d’Enedis :

 Le Stade de France, livré le 1er juin 2024 à Paris 2024, va désormais fonctionner entièrement sur le réseau et de manière durable. Pour ce chantier, Enedis a réalisé le renforcement du réseau existant, d’un poste source et construit une nouvelle arrivée électrique. Les stades de Bercy, St-Etienne et le Parc des Princes bénéficient de cette même configuration électrique pérenne.

 Sur les sites emblématiques du Champ de Mars, Trocadéro et de la Place de la Concorde, des travaux d’ampleur ont été réalisés : installation de bornes électriques événementielles et construction d’un point de livraison haute tension au Champ de Mars. Ces installations électriques pérennes serviront aux futurs feux d’artifice du 14 juillet, défilés de modes et autres événements qui se déroulent régulièrement sur ces sites.

 A Versailles, pour l’épreuve de cross-country du 28 juillet prochain, Enedis a livré début juillet 10 groupes électrogènes sur batteries qui seront expérimentés pour cette épreuve.

 L’international Broadcast Center (IBC) au Bourget a été le plus gros chantier réalisé par Enedis dans le cadre des Jeux, avec l’installation de 9 km de câbles. Un chantier qui a été anticipé puisqu’il s’est déroulé en 2022. Il permet à l’IBC de retransmettre les épreuves en puisant l’électricité directement depuis le réseau électrique.

Contribuer à réduire le bilan carbone de Paris 2024, et des évènements à venir : pari tenu par Enedis

Paris 2024 s’est engagé à diviser par 2 les émissions de CO2 sur l’ensemble des Jeux par rapport à la moyenne des éditions précédentes. Afin de contribuer à cet objectif, Enedis a raccordé l’ensemble des sites sportifs et de célébration au réseau public de distribution d’électricité. Jusqu’à présent, pour sécuriser l’alimentation électrique et assurer la bonne retransmission médiatique, les manifestations sportives et culturelles étaient quasi systématiquement alimentées par des groupes électrogènes diesel : une solution particulièrement polluante en matière de émissions de carbone, mais aussi de particules fines. En revanche un événement branché sur le réseau électrique permet de réduire autour de 90% les émissions de CO2 (liées à l’énergie). Avec les Jeux, les groupes électrogènes retrouvent leur place de solution de secours et le réseau son rôle d’alimentation principale.

Un accélérateur de la transformation du secteur de l’événementiel

Face à ce défi hors normes, Enedis a investi dans la modernisation du réseau et a su développer des solutions innovantes qui resteront en héritage après les Jeux. De nombreux organisateurs d’évènements ont d’ores et déjà basculé vers des solutions d’alimentation par le réseau. “Pour Enedis, supporteur officiel en distribution d’électricité de Paris 2024, c’est un moment fort qui nous permet de démontrer que le plus grand événement international peut être branché à 100% sur le réseau. C’est une grande première et un grand changement pour le monde de l’événementiel. Grâce à la confiance et à l’appui des équipes de Paris 2024, nous apportons la preuve que le réseau que nous développons et exploitons est fiable pour assurer l’alimentation électrique de toutes les compétitions et des retransmissions TV aujourd’hui et pour les évènements à venir ” déclare Marianne Laigneau, Présidente du directoire d’Enedis.

Encadré

Les chiffres clés du raccordement des sites de Paris 2024 au réseau électrique

 8 000 opérations et chantiers

 Environ 100 millions d’euros d’investissement par Enedis

 42 sites olympiques et paralympiques et plus de 200 sites de célébration raccordés (100 % des sites Olympiques et Paralympiques raccordés)

 4,3 millions de litres de diesel, c’est ce qu’avait consommé l’édition des Jeux de 2012

 25%, c’est la part de la consommation électrique dédiée aux usages médias d’un match ou événement retransmis à la télévision

 90% les émissions de CO2 liées à l’énergie en moins, en moyenne, pour un évènement raccordé au réseau par rapport à l’emploi de groupes électrogènes diesel (étude Enedis validée par un cabinet indépendant).