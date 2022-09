Schaeffler sÃ©curise son approvisionnement long terme en Ã©lectricitÃ© via un PPA solaire

L’équipementier automobile et industriel mondial Schaeffler conclut un accord d’approvisionnement avec Statkraft Markets GmbH et obtiendra 11 % de ses besoins en électricité en Allemagne grâce au photovoltaïque. Le contrat d’achat d’électricité s’étendra sur une période de dix ans, à compter de 2023. L’accord d’approvisionnement représente une étape importante dans la tentative d’atteindre une production climatiquement neutre d’ici 2030. Analyse!

Schaeffler a conclu un contrat d’achat d’électricité (PPA) à long terme avec Statkraft Markets GmbH, un producteur international de premier plan dans le domaine des énergies renouvelables. A partir de 2023, Schaeffler obtiendra de l’énergie photovoltaïque de Statkraft. Le volume fourni correspondra à 11 % des besoins totaux en électricité de Schaeffler en Allemagne, ce qui constituera une nouvelle avancée majeure dans la volonté de l’entreprise d’atteindre la neutralité climatique totale dans ses propres opérations de production (Scope 1 et 2) d’ici 2030. Schaeffler exploitera également avec la neutralité climatique dans le domaine de la création de valeur en amont (Scope 3) et donc avec une neutralité climatique totale d’ici 2040. L’électricité fournie correspond à peu près aux besoins annuels de l’usine du siège social de Schaeffler AG dans la ville franconienne d’Herzogenaurach.

Une approche holistique dans le domaine de la durabilité

« L’accord de fourniture avec Statkraft est une étape importante pour Schaeffler. Cela prouve que nous prenons la durabilité au sérieux et, conformément à la devise « Green Makes the Difference », nous nous engageons activement à parvenir à un avenir meilleur et plus durable. Statkraft est un pionnier dans le domaine des énergies renouvelables et s’avérera un partenaire fiable pour nous dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans notre réseau d’usines. Le contrat d’achat d’électricité illustre notre approche holistique dans le domaine de la durabilité et garantit également les futurs besoins en énergie verte de nos usines allemandes à des prix calculables » a déclaré Andreas Schick, Chief Operating Officer de Schaeffler AG. « Nous sommes très heureux de soutenir les objectifs de développement durable de Schaeffler AG par le biais de ce contrat d’achat d’énergie verte », assure de son côté le Dr Carsten Poppinga, vice-président senior Trading & Origination chez Statkraft. “Fournir aux entreprises industrielles des solutions d’énergie verte personnalisées et de haute qualité est notre cœur de métier. De plus, les contrats d’énergie verte sont une véritable alternative de couverture aux contrats d’approvisionnement en électricité conventionnels en période de prix de l’électricité élevés et très volatils.”

Production climatiquement neutre à partir de 2030

Schaeffler accorde une attention particulière à la durabilité et s’engage à atteindre l’objectif de 1,5 degré fixé par l’Accord de Paris – une tâche fondamentale dans laquelle les objectifs climatiques ambitieux à l’échelle de l’entreprise doivent jouer un rôle majeur. Dans le but d’atteindre des opérations de production internes climatiquement neutres (Scope 1 et 2) à partir de 2030, Schaeffler s’appuie principalement sur des mesures de réduction et l’utilisation d’énergies renouvelables, et vise ainsi à réduire les émissions de production de trois quarts d’ici 2025. Dans le cadre d’un programme d’efficacité énergétique, par exemple, une économie totale d’environ 47 gigawattheures sera réalisée chaque année à partir de 2022. Depuis 2020 et 2021 respectivement, tous les sites de production allemands et tous les sites de production au sein de l’Union européenne s’approvisionnent à 100 % en électricité à partir de sources renouvelables. D’ici 2024, tous les sites du monde produiront 100 % de leur électricité à partir de sources d’énergie renouvelables. Le projet en cours avec Statkraft va même plus loin en permettant au groupe Schaeffler de conclure des contrats d’achat d’électricité destinés à des installations de production spécifiques pour les énergies renouvelables.