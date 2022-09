Duo de webinaires sur le B.a.-ba de lâ€™autoconsommation photovoltaÃ¯que individuelle et collective ce matin

En préparation de l’Université de l’Autoconsommation PV qui se déroulera les 20 & 21 septembre prochain à Paris, le syndicat Enerplan organise mardi 6 septembre, deux webinaires sur le B.a.-ba de l’autoconsoPV. Ces deux événements sont à destination des néophytes de l’autoconsommation PV, pour comprendre les enjeux de cette solution facile à déployer partout en France afin de lutter contre la flambée des factures d’électricité grâce au circuit court des électrons verts. Une opportunité de découvrir les fondamentaux de l’autoconsoPV, individuelle et collective, avant d’approfondir les sujets lors de l’#UAPV22 ! Au programme :

9h à 10h30 : le B.a.-ba pour monter une opération d’autoconsoPV Individuelle pour maîtriser sa facture à long terme.

11h à 12h30 : le B.a.-ba pour monter une opération d’autoconsoPV Collective, pour valoriser et partager localement des électrons solaires.

Avec la participation d’expertes et d’experts d’Enedis, d’Enogrid et de TECSOL, pour les présentations et les réponses aux questions qui ne manqueront pas d’être nombreuses.

attendee.gotowebinar.com/rt/6650315142311899663