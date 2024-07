SATEP : croissance externe dynamique pour devenir champion Ã¨s dÃ©carbonation du bÃ¢timent

Le groupe SATEP atteint désormais un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros dans le secteur de l’efficience énergétique du bâtiment et s’inscrit dans une démarche ESG ambitieuse en matière de décarbonation, de partage de la valeur et de formation. Avec six nouvelles acquisitions et une levée de fonds de plus de 30 millions d’euros, SATEP émerge désormais comme un acteur de référence dans la décarbonation du bâtiment !

La Société des Artisans de la Transition Énergétique (SATEP) annonce en ce début d’été l’acquisition de six nouvelles sociétés opérant dans le secteur de l’installation et maintenance de systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) et autres équipements d’autonomie énergétique (solaire, bornes de recharge, stockage, domotique). Aux deux entreprises acquises en

2023 (Axe Énergies dans le Grand-Est et Rateau Frères en Nouvelle-Aquitaine) s’ajoutent désormais Bouet Saumelec, Novoclim et Le Thiec (Pays-de-la-Loire), le Groupe Hélio (Ile-de-France), Concept & Co et Gourdon (Nouvelle-Aquitaine). Cette expansion stratégique marque une étape décisive dans le développement de SATEP, dont le chiffre d’affaires atteint 30 millions d’euros au travers de 8 sociétés employant un total de 170 salariés.

Une levée de fonds assortie d’objectifs de développement durable

Pour financer ces acquisitions et soutenir son expansion, SATEP a réalisé une nouvelle levée de fonds auprès d’Entrepreneur Invest, son partenaire financier historique, et de Eiffel Investment Group, via son nouveau fonds Eiffel

Impact Direct Lending. Ce fonds, premier en son genre en Europe, vise à financer des PME engagées dans la transition énergétique. SATEP est la première entreprise à bénéficier de ce soutien stratégique, démontrant son potentiel et son engagement envers la décarbonation du secteur du bâtiment. Dans le cadre de cette levée de fonds, SATEP s’engage à poursuivre une trajectoire à impact positif sur le bilan carbone de ses activités, le partage de la valeur et la formation. Cette levée porte à 30 millions d’euros le total levé par SATEP depuis sa création.

Un acteur de référence sur le marché de l’efficience énergétique du bâtiment

SATEP répond au besoin de décarboner le secteur du bâtiment (27 % du CO2 français) en permettant l’accélération de la rénovation énergétique sur un marché national évalué à plus de 30 milliards d’euros, en croissance et essentiellement composé de structures indépendantes et familiales. L’ambition de SATEP est de jouer un rôle clé dans la structuration du marché, en s’associant avec des PME au fort ancrage local dans une logique de pérennisation. En rejoignant SATEP, les sociétés continuent d’opérer de façon autonome dans le respect de leur identité, savoir-faire et ADN entrepreneurial, tout en bénéficiant d’un accompagnement opérationnel et financier sur mesure afin d’accélérer leur croissance à long-terme. « Nous sommes particulièrement heureux de la confiance que nous accordent les associés-dirigeants du réseau SATEP, ainsi que nos partenaires Entrepreneur Invest et Eiffel Investment Group. Cela nous permet d’accélérer de façon très significative notre développement en France et nous renforce dans notre vision et ambition de fédérer et pérenniser un réseau d’acteurs au rayonnement local et aux compétences éprouvées. Nous sommes fiers de nous installer dans un rôle de leader dans la transition énergétique » assurent Louis-Clair François-Poncet et Lucien Roquette co-fondateurs de SATEP.