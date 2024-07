24 septembre 2024 â€“ TroisiÃ¨me Ã©dition de la ConfÃ©rence Nationale de lâ€™HydrogÃ¨ne Renouvelable

L’Institut Orygeen et la Plateforme Verte organisent la troisième édition de la Conférence Nationale de l’Hydrogène Renouvelable – H2 Entreprises au Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, à Paris Bercy, exclusivement en présentiel. Placé sous le Haut Patronage des ministères de l’Économie et de la Transition écologique, l’événement est organisé en partenariat avec l’ADEME et France Hydrogène.

L’Europe va investir plusieurs centaines de milliards d’euros dans l’hydrogène renouvelable d’ici 2050. La Stratégie nationale française pour l’hydrogène prévoit 7 milliards d’euros de soutien financier de l’Etat d’ici 2030. Ces subventions permettent d’être dès à présent compétitif sur l’hydrogène.

En France, le Code de l’énergie se fixe pour objectif que 10% de la consommation de gaz proviennent de l’hydrogène d’ici 2030, et d’ici 2050, 20 à 30 TWh/an pourraient être produits grâce au Power to Gas.

L’hydrogène renouvelable au cœur de l’actualité : des enjeux économiques et territoriaux

L’hydrogène joue un rôle crucial dans la transition énergétique, son déploiement s’accélère sur l’ensemble des territoires. Utilisé comme matière première, carburant, source d’électricité, vecteur de stockage ou substitut du gaz naturel, il offre une alternative durable et compétitive dans divers secteurs tels que les transports et l’industrie. La baisse des coûts des électrolyseurs et de l’électricité renouvelable, l’augmentation de la puissance des installations ainsi qu’un prix de 50€ par tonne de CO2, permettront à l’hydrogène renouvelable de devenir compétitif à long terme, indépendamment des subventions.

Des avantages concurrentiels pour les entreprises

L’hydrogène renouvelable est déjà compétitif pour de nombreuses applications industrielles et le sera pour la plupart des secteurs de transport et de consommation énergétique d’ici 2030. Les acteurs de l’hydrogène se diversifient et les entreprises qui investissent dès maintenant bénéficieront d’un avantage concurrentiel majeur, répondant aux attentes environnementales croissantes de leurs clients et parties prenantes.

Une conférence pour s’informer et échanger avec des entreprises engagées

La conférence H2 Entreprises vise à informer les entreprises sur l’hydrogène vert, ses usages et sa chaîne de valeur (production, stockage et distribution). Des experts, scientifiques, institutionnels et entreprises pionnières discuteront des enjeux technologiques et économiques, et apporteront un éclairage sur les principales utilisations de l’hydrogène renouvelable : mobilité, industrie et chauffage.

Les sujets abordés :

La vision de la commission européenne sur l’hydrogène

L’état des lieux de l’hydrogène renouvelable dans le monde

La compétitivité et la disponibilité de l’hydrogène renouvelable et bas carbone

Les enjeux des usages de l’hydrogène dans l’industrie

Les usages aériens et maritimes de l’hydrogène

La réglementation et la régulation en France

La mobilité terrestre

L’hydrogène blanc et l’hydrogène bleu

La présentation d’exemples concrets de projets pour l’industrie

La présentation des infrastructures et de la distribution

L’évolution de la dynamique de développement de la solution hydrogène

www.h2entreprises.com