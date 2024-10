Saran : VALOREM lance un financement participatif pour un projet agrivoltaÃ¯que, dans le Loiret

VALOREM lance un financement participatif via la plateforme Lendosphere. Avec un objectif de 100 000 euros, cette campagne de financement participatif en prêt rémunéré est dédiée au développement du projet agrivoltaïque de Saran, dans le Loiret. Réservée en priorité aux habitants de Saran, cette levée de fonds est élargie à partir du 18 octobre aux habitants d’Orléans Métropole, qui bénéficient de conditions préférentielles puis à ceux du département du Loiret à partir du 25 octobre. La participation au financement de ce projet est accessible en ligne aux éco-épargnants, à partir de 50 €. D’une puissance de 34,8 MWc, le projet agrivoltaïque de Saran associe élevage de moutons et production d’électricité sur un site de 50,8 hectares. Sa production annuelle est estimée à 40 GWh, soit 100 % des besoins électriques de la commune de Saran (usages résidentiels, agricoles et industriels). Cela permettra d’éviter l’émission de 15 160 tonnes de CO 2 par an en comparaison avec une centrale à gaz.

Une épargne locale et responsable au service de la transition énergétique

Pour Sylvain Benoist, Chef de projets VALOREM : « VALOREM est heureux de pouvoir accompagner la commune de Saran, les propriétaires fonciers et l’agriculteur dans la mise en place de cette installation agrivoltaïque. Dans un territoire péri-urbain où la progression des surfaces logistiques se fait bien souvent aux dépens des terrains agricoles, la commune de Saran a exprimé son souhait de pérenniser l’agriculture sur son territoire via la création d’une Zone Agricole Protégée. L’identification du secteur de Saint-Aignan comme zone d’accélération des énergies renouvelables permettra de sanctuariser la vocation agricole de ce nouveau secteur agricole via le choix de l’agrivoltaïsme. VALOREM mettra à profit son expérience sur cette technologie prometteuse et la gestion de projets multi-acteurs afin de dimensionner un projet cohérent et ambitieux. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur l’implication de l’exploitant actuel et de la Chambre d’Agriculture Centre-Val de Loire afin de mener un véritable projet agricole concerté. Ensemble, ouvrons la voie vers un avenir durable et solidaire !»