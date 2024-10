JournÃ©e Energie & MobilitÃ© Durable le 12 novembre Ã  SÃ¨te : lâ€™Ã©nergie dÃ©carbonÃ©e pour la mobilitÃ© de demain

Le pôle de compétitivité DERBI, l’Agence de Développement Economique AD’OCC et le Cluster TENLOG en partenariat avec le Cluster TOTEM et le MIN de Toulouse organisent une journée sur la thématique – Energie & Mobilité durable – qui aura lieu le 12 novembre prochain à Sète. Cet événement réunira les acteurs de l’énergie renouvelable et de la mobilité pour favoriser les échanges et le développement de solutions innovantes pour une mobilité décarbonée en Occitanie. Au programme, des keynotes, des pitchs ou encore des tables rondes consacrés aux transports multimodaux, à l’innovation d’offreurs de solutions, aux énergies pour la mobilité et enfin aux retours d’expérience. A noter qu’une visite du Port de Sète (places limitées) est programmée en début d’après-midi.

