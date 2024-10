RIVE Private Investment investit dans terralayr AG pour créer un leader du stockage d’électricité par batterie

RIVE Private Investment (RIVE), société d’investissement européenne gérant plus de 850 millions d’euros d’actifs dans les secteurs de la transition énergétique et des transports, a investi dans terralayr, une société spécialisée dans le stockage d’énergie en Allemagne. Décryptage !

L’investissement de RIVE Private Investment illustre la dimension stratégique du stockage par batterie sur un marché où plus de 50 % de l’électricité provient désormais des énergies renouvelables. terralayr a déjà sécurisé un pipeline de plus de 5GW, en interne et en co-développement, et a acquis un premier actif opérationnel en mai 2023.

« Le stockage de l’énergie est la pièce manquante essentielle à l’intégration de tous les actifs de production d’énergie renouvelable »

Fondée en 2022, terralayr est un développeur, propriétaire et exploitant d’actifs de stockage en Allemagne. Ayant identifié un écart entre le potentiel de valeur du stockage d’énergie et les modèles d’affaires conventionnels, terralayr commercialise par ailleurs de la flexibilité « as a service » via sa plateforme propriétaire, destinée aux acteurs tels que les producteurs d’électricité, les traders, les opérateurs de réseaux et les grands consommateurs d’électricité comme les data-centers. Cette offre unique s’appuie sur l’expérience éprouvée du management de terralayr dans la gestion de l’énergie et dans le stockage. Ce business model innovant a permis à terralayr de se financer auprès de fonds de venture capital renommés – Creandum, Earlybird, Norrsken et Picus – qui ont tous réinvesti à l’occasion de ce nouveau tour de financement. « Dans un monde “net zéro”, le stockage de l’énergie est la pièce manquante essentielle à l’intégration de tous les actifs de production d’énergie renouvelable qui arrivent sur le réseau. Notre positionnement en tant qu’agrégateur de stockage entièrement intégré nous permet de libérer le potentiel de cette classe d’actifs qui pèsera plusieurs trillions de dollars dans le futur – en offrant à des clients tels que les data-centers et les énergéticiens tous les avantages du stockage par batterie sans la complexité de l’exploitation physique des actifs. L’investissement de RIVE souligne notre positionnement différencié sur le marché et nous aidera à devenir leader en Allemagne » souligne Philipp Man, fondateur et PDG de terralayr.

L’investissement de RIVE accélérera le déploiement de la base d’actifs de stockage de terralayr

L’investissement réalisé par l’intermédiaire du fonds RIVE Infrastructure Impact Fund (RIIF) s’inscrit dans la stratégie de RIVE d’investir en fonds propres pour soutenir les entrepreneurs européens de la transition énergétique, avec pour objectif de construire des acteurs intégrés et leaders dans leurs secteurs et d’accélérer le déploiement d’infrastructures d’énergie verte. « Le stockage par batterie joue un rôle crucial pour accompagner la pénétration des énergies renouvelables dans le mix électrique. Nous avions identifié l’Allemagne comme un candidat pertinent pour le déploiement de capacités de stockage : l’instabilité du réseau couplé à la multiplication des heures négatives y accroissent les besoins en flexibilité. terralayr est idéalement positionné sur ce marché, en combinant capacité de développement éprouvée et expertise en matière de gestion de VPP et d’agrégation. Nous sommes fiers d’être un acteur pionnier dans ce domaine et nous nous réjouissons de collaborer avec le management de terralayr et de financer le déploiement de son infrastructure » confie Pierre du Passage, associé en charge de la transition énergétique chez RIVE.

Encadré

Quid de terralayr ?

terralayr est un acteur entièrement intégré du stockage de l’énergie. terralayr répond au besoin croissant de stockage d’énergie observé au niveau mondial en agrégeant ses propres actifs ainsi que ceux de tiers. Sa plateforme propriétaire rend la flexibilité énergétique accessible « as a service » à de nombreux types de clients, y compris les producteurs d’électricité renouvelable, les opérateurs de réseaux et les grands consommateurs d’électricité tels que les data-centers. terralayr développe, détient et exploite un portefeuille d’actifs de stockage , avec actuellement un actif opérationnel, plusieurs actifs en construction et un pipeline total de plus de 5GW en Allemagne. Le management de la société est composé d’experts du secteur issus d’entreprises telles que Limejump, RWE, Fluence, Next Kraftwerke et Pexapark.