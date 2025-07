Samsolar a inaugurÃ© la plus grande ferme agrivoltaÃ¯que sur vignes de France : pour une viticulture solaire optimisÃ©e Ã  lâ€™IA

Samsolar, filiale du Groupe Samfi-Invest, franchit une étape majeure dans son engagement en faveur de la transition énergétique et de la souveraineté agricole. Le 3 juillet dernier, l’entreprise a inauguré officiellement sa première ferme agrivoltaïque sur vignes, la plus grande de France et l’une des plus vastes d’Europe, située au Domaine CVO – Château Olivery à Cruscades dans l’Aude (11).

Acteur historique de l’énergie renouvelable, Samsolar s’est tournée dès 2019 vers l’agrivoltaïsme, une solution innovante qui permet d’allier production agricole et production d’énergie. À travers cette technologie, Samsolar accompagne les exploitants agricoles dans la co-construction de projets résilients, alliant rendement agricole, durabilité et rentabilité.

Zoom sur la ferme agrivoltaïque du Domaine CVO – Château Olivery

Il s’agit à ce jour de la plus grande ferme agrivoltaïque sur vignes en France, représentant une puissance totale de 6 MWc, soit l’équivalent de la consommation de 2 472 foyers (hors chauffage). Cette installation s’étend sur une surface de 11,35 hectares, répartie sur deux parcelles. Elle accompagne la replantation des vignes en 2024 en cépages adaptés au terroir (Syrah, Grenache, Marselan) et complémente la démarche de certification en HVE de l’exploitation.

Des ombrières intelligentes adaptées à la vigne

Les structures agrivoltaïques ont été conçues pour répondre aux besoins spécifiques des vignobles, notamment en contexte de stress climatique (gel, sécheresse, grêle, fortes chaleurs). Et la terrible canicule de ce début d’été 2025 d’apporter de l’eau au moulin de l’agrivoltaïsme. A l’avenant, les avantages sont :

Réduction du stress hydrique grâce à une meilleure régulation de l’évapotranspiration.

+30 % de rendement viticole en période de fort impact climatique (par rapport à une parcelle témoin).

Jusqu’à 2°C de gain thermique sous les panneaux lors d’épisodes de gel.

Diminution du BRIX, soit un taux de sucre plus bas et un degré d’alcool réduit dans les raisins.

Amélioration du confort de travail et de la protection des cultures.

Le dispositif repose sur une technologie de panneaux photovoltaïques orientables, pilotés par une intelligence artificielle développée par Sun’Agri, partenaire de Samsolar. « Le pilotage est réalisée par une intelligence artificielle améliorée, et elle-même se nourrit de différents éléments : des capteurs qui sont au niveau du sol, de la culture et qui prend en compte la modélisation de cette même culture. L’objectif est d’arriver à amener l’ombre et la lumière au bon moment au différents stades phénologiques. En parallèle, nous avons des équipes qui permettent de faire un suivi agronomique des projets de A à Z et qui viennent en appui au viticulteur » souligne Florent Delpech, responsable du développement commercial chez Sun’Agri.

Retour d’expérience terrain : résultats encourageants dès la première année

Les premières données agronomiques remontées par Sun’Agri sont positives. Dès 2024, les vignes sous ombrières ont mieux poussé que les vignes sur parcelles témoin (poids des bois de taille sous structures agrivoltaïques au moins 4x plus important que sous panneaux). Une des explications serait liée au vent : les plantes sous ombrières sont protégées du vent avec en moyenne 5km/h de vent en moins ainsi qu’un vent moins violent (rafales atténuées de 25km/h). Les ceps exposés au vent ont une évapotranspiration augmentée et donc un stress hydrique plus important. Pour lutter contre ce stress, la vigne peut fermer ses stomates et baisser son activité photosynthétique.

« Un meilleur rendement de meilleure qualité »

Également en 2024, les vignes sous structures agrivoltaïques ont mieux stocké les sucres que les vignes témoins, qui montrent des réserves plus faibles et irrégulières. Ces stocks offriront une bonne énergie pour le débourrement 2025 et jusqu’à la floraison, période où la vigne dépend surtout de ses réserves avant l’activité des racines. « La centrale agrivoltaïque permet de limiter surtout la sécheresse et permet aussi de lutter contre les chaleurs excessives. Nous avons planté il y a un an et déjà nous pouvons voir que l’herbe est beaucoup plus grasse sous panneaux que sous zone témoin. La structure ne me gêne pas du tout pour le passage des tracteurs. Cela ne me perturbe pas. Ça me plaît, c’est l’avenir. C’est l’évolution qui veut ça… Sur les plantes, je crois qu’on peut avoir un meilleur feuillage et un meilleur rendement et de meilleure qualité » confie Bruno Raynaud : Vigneron-Régisseur du Domaine CVO – Château Olivery.