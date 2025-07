BayWa r.e. dessine les contours de son projet solaire flottant de Velet (70)

BayWa r.e. a organisé mercredi 25 juin une permanence d’information à Velet pour présenter son projet de parc photovoltaïque flottant sur l’ancienne sablière du Bois de la Vaivre. Cette rencontre a permis aux habitants et élus locaux de découvrir les grandes lignes d’un projet innovant qui s’inscrit dans la transition énergétique du territoire.

Le projet, initié en 2022, consiste à équiper de panneaux photovoltaïques installés sur flotteurs le plan d’eau issu d’une ancienne carrière d’extraction. La puissance prévisionnelle du projet est de 10 à 20 MWc, soit l’équivalent de la consommation électrique de près de 5 à 10 000 habitants. Le choix du solaire flottant permet de produire de l’électricité renouvelable sans consommer de foncier agricole ou naturel, tout en redonnant un usage à un site inexploité. Ce type d’installation offre plusieurs avantages : une réduction de l’évaporation de l’eau, une amélioration des rendements grâce au refroidissement naturel par l’eau, une emprise au sol minimal (seul le poste de livraison n’est pas flottant) et une mise en œuvre rapide. Par ailleurs, les panneaux seront installés à distance des berges et ancrés au fond du plan d’eau, afin de minimiser l’impact visuel et environnemental.

Une implantation respectueuse de l’environnement

Comme pour tous ses projets, BayWa r.e. place l’étude de l’impact environnemental au cœur de sa démarche. Avant toute mise en œuvre, des expertises écologiques et techniques approfondies sont en cours et menées par des bureaux d’études indépendants. Ces études permettront de préciser les conditions d’implantation du parc et d’adapter le projet en fonction des enjeux identifiés. BayWa r.e. veille notamment à préserver la biodiversité présente sur le site, à respecter les usages existants du plan d’eau et à intégrer le projet de manière harmonieuse dans le paysage. Une attention particulière sera portée à la continuité écologique, à la préservation des habitats naturels et à la qualité de l’eau.

Mise en service prévue à l’horizon 2031

Le projet de Velet est actuellement en phase d’étude. Les résultats des expertises environnementales, couplés à une à une concertation avec les services de l’Etat, permettront de finaliser les caractéristiques techniques du projet. Une fois les autorisations administratives obtenues, la mise en service pourrait intervenir à l’horizon 2031. Cette démarche s’inscrit dans une logique de temps long, nécessaire à la bonne intégration des projets d’énergies renouvelables dans les territoires. BayWa r.e. s’engage à poursuivre le dialogue et le partage d’information avec les collectivités, les riverains et les acteurs locaux tout au long du développement.

Un projet en phase avec les ambitions régionales

Le projet de Velet contribue directement aux objectifs régionaux et nationaux en matière d’énergie. La région Bourgogne-Franche-Comté s’est engagée dans une trajectoire de « région à énergie positive », avec une forte volonté de développer les énergies renouvelables. Ce projet permettra ainsi de renforcer l’autonomie énergétique locale et de participer à la lutte contre le changement climatique. De prochains événements d’information et d’échanges autour du projet seront organisés.