Solar Heat Worldwide 2025 : aperÃ§u des principaux marchÃ©s de la chaleur solaire

En 2024, la Chine était en tête du marché mondial de la chaleur solaire industrielle, tandis que les Pays-Bas enregistraient la plus forte augmentation de la capacité pour le solaire sur réseaux de chaleur urbains nouvellement installée en Europe. L’Allemagne est en tête du classement des capteurs hybrides photovoltaïques-thermiques (PVT) ajoutés sur le marché. Le nouveau rapport Solar Heat Worldwide 2025 présente les données les plus récentes sur les principales applications du chauffage et du refroidissement solaires, notamment la production d’eau chaude sanitaire résidentielle, le chauffage urbain, la chaleur industrielle, le refroidissement solaire et le séchage.

“Les 17,8 GW de nouvelles capacités solaires thermiques installées l’année dernière démontrent une fois de plus le large attrait de cette technologie – au service des propriétaires de bâtiments, des entreprises agricoles, des hôtels et des utilisateurs industriels. Sa polyvalence et son adaptabilité soulignent son rôle essentiel dans la promotion de la neutralité climatique”, a déclaré Lucio Mesquita, président du programme Solar Heating and Cooling (IEA SHC) de l’AIE, qui publie chaque année Solar Heat Worldwide.

Le marché mondial de la chaleur solaire a diminué de 14 % en 2024

L’équipe d’auteurs de l’institut autrichien AEE INTEC n’a une fois de plus pas ménagé ses efforts pour rassembler des données de marché provenant de plus de 70 pays afin de fournir une vue d’ensemble très complète de l’évolution des marchés mondiaux. L’étude est devenue une source fiable de données sur l’énergie solaire thermique et une référence incontournable pour les organisations internationales telles que REN21 et l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA). Les applications pour la préparation d’eau chaude sanitaire solaire et le chauffage des bâtiments restent prédominantes dans la plupart des régions du monde. Toutefois, ce segment subit la pression des pompes à chaleur et des politiques d’électrification. Par conséquent, le marché mondial de la chaleur solaire a diminué de 14 % en 2024. A l’encontre cette tendance, les ventes annuelles ont connu une croissance à deux chiffres dans plusieurs grands marchés du solaire thermique, notamment au Mexique, au Brésil et en Turquie. La croissance des ventes s’explique notamment par l’essor du secteur de la construction et l’intensification des stratégies marketing des fournisseurs de systèmes.

« Ces tendances soulignent la contribution vitale du solaire thermique pour un avenir décarboné »

Les entreprises des secteurs industriels et des réseaux de chaleur urbains du monde entier se tournent de plus en plus vers des solutions de chaleur solaire à faible contenu CO₂. Le rapport Solar Heat Worldwide inclut des chapitres consacrés à ces deux segments de marché en pleine croissance. “Malgré un environnement de marché difficile dans le secteur résidentiel, nous observons une croissance dynamique pour les applications à grande échelle telles que la chaleur industrielle et le solaire sur réseau de chaleur. Ces tendances soulignent la contribution vitale du solaire thermique pour un avenir décarboné, en particulier dans les secteurs où l’électrification seule est difficile à réaliser”, a précisé Christoph Brunner, directeur d’AEE INTEC et l’un des principaux co-auteurs du rapport. Le programme de l’AIE Solar Heating and Cooling (SHC) sur le solaire thermique a financé l’étude en collaboration avec le ministère fédéral autrichien de l’innovation, de la mobilité et des infrastructures

Des perspectives positives pour la chaleur industrielle solaire

L’année 2024 a été prometteuse pour la chaleur industrielle solaire. Au moins 106 installations de chaleur industrielle solaire (SHIP) d’une capacité de 120 MW th ont été mises en service dans le monde, soit une augmentation de 28 % par rapport à l’année précédente. Les perspectives restent solides, avec une capacité supplémentaire de 125 MW th en construction d’ici à la fin de 2025. Il s’agit notamment de trois installations de plusieurs mégawatts en cours de construction pour des mines de cuivre au Chili. Dans ces projets, le fournisseur d’énergie chilien Gasco joue un rôle clé en tant que fournisseur de chaleur solaire.

Le nombre de grands systèmes solaires sur réseaux de chaleur urbains continue de croître

Aujourd’hui, 346 villes dans le monde bénéficient de l’énergie solaire intégrée à leurs réseaux de chauffage urbain. Rien qu’en 2024, dix nouveaux systèmes d’une capacité totale de 74 MW th ont été mis en service. Le marché mondial des réseaux de chaleur urbains ne cesse de s’étendre à de nouvelles régions. Parmi les faits marquants de l’année dernière, citons la mise en service de l’une des plus grandes installations liée avec un réseau de chaleur urbain au monde, un système de 34 MW th aux Pays-Bas. L’élan est également donné en Europe du Sud-Est. Deux grands projets avancent dans les Balkans : à Pristina, au Kosovo, l’appel d’offres de préqualification pour un champ de capteurs de 44 MW th avec stockage saisonnier s’est achevé le 11 avril 2025. Parallèlement, à Novi Sad, en Serbie, des plans sont en cours pour un champ de capteurs solaires de 27 MW th , également associé à un stockage saisonnier de l’énergie thermique.

Deux nouvelles grandes installations parmi les meilleures au monde

Solar Heat Worldwide assure également le suivi des plus grandes installations solaires thermiques au monde utilisées pour les réseaux de chaleur urbains et la production de chaleur industrielle. Ces installations phares sont situées sur les cinq continents, ce qui témoigne de la pertinence et de l’adaptabilité de la technologie solaire thermique à l’échelle mondiale pour répondre à divers besoins énergétiques. Elles desservent un large éventail de clients, des services publics municipaux aux installations industrielles, en passant par les stations touristiques.

Les capteurs PVT gagnent du terrain dans les systèmes énergétiques des bâtiments

Stimulée par la popularité croissante des pompes à chaleur, la demande pour les capteurs photovoltaïques-thermiques (PVT) – également connus sous le nom de capteurs hybrides – a considérablement augmenté en 2024. Ces systèmes associent un module photovoltaïque à un absorbeur thermique situé en face arrière, ce qui permet de produire simultanément de l’électricité et de la chaleur. Cette double fonctionnalité fait des capteurs PVT une source d’énergie idéale et flexible pour les bâtiments, en particulier pour l’approvisionnement en eau chaude ou pour soutenir les systèmes de pompes à chaleur. Les auteurs de Solar Heat Worldwide ont observé un nombre croissant d’entrants sur le marché, avec un record de 46 fabricants déclarant des ventes en 2024. Au total, 37,5 MW th de capacité thermique et 18,6 MWc de puissance photovoltaïque ont été installés, ce qui représente une augmentation de 13 % de la puissance thermique par rapport à l’année précédente. L’Allemagne, ainsi que les Pays-Bas et l’Espagne, ont dominé le marché mondial en termes de nouvelles installations photovoltaïques.

www.iea-shc.org/solar-heat-worldwide