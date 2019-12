Salon solaire Expo 2020 : la CFCIM organise une mission pour les pros de lâ€™Ã©nergie solaire Ã  Casablanca

La 9ème édition du salon Solaire Expo, dédié aux professionnels de l’énergie solaire et de l’efficacité énergétique, se tiendra du 25 au 27 février 2020, à la Foire Internationale de Casablanca. Véritable plateforme de rencontre B to B, le Solaire Expo a su s’illustrer comme un événement de référence pour les acteurs du secteur, et ce, tandis que le Maroc renforce de plus en plus sa présence et ses investissements sur le marché des énergies vertes, notamment le solaire. Plus de 100 exposants marocains, français, et de nombreuses autres nationalités, ainsi que pas moins de 8000 visiteurs, sont attendus.

Dans ce cadre, la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc organise en marge du salon Solaire Expo une mission collective au profit des entreprises françaises, souhaitant prospecter le marché marocain des énergies renouvelables. Cette mission constitue une occasion idéale pour échanger autour de tables rondes sur différentes thématiques avec les agents publics et acteurs privés du secteur. Par ailleurs, elle permettra aux entreprises de rencontrer les acteurs locaux via l’organisation de programmes individuels de rendez-vous B to B, de gagner en visibilité sur le marché des énergies renouvelables et l’efficacité énergétique ainsi que de conclure de nouveaux partenariats. La date limite d’inscription est fixée au 31 janvier 2020.

