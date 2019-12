IDYEE et WEKIWI signent un partenariat pour monforfaitenergie.com

IDYEE, startup frenchtech de Grenoble dédiée au référencement de sociétés innovantes et engagées sur les enjeux de la transition énergétique a choisi Wekiwi, pour sa plateforme monforfaitenergie.com. Explications !

Fournisseur d’énergie innovant, Wekiwi propose un nouveau rapport à l’énergie. Avec ses forfaits, Wekiwi propose une offre 100% digitale qui permet à ses clients de suivre, depuis leur Espace Client, à tout moment et en toute transparence, leur consommation réelle et ainsi adapter leur forfait prépayé. Par ailleurs, engagée pour l’environnement, trois options sont également proposées au client : Adopte un arbre, Social plastic et Energie Verte.

La plateforme monforfaitenergie.com propose quant à elle, une nouvelle vision de l’énergie en plaçant le client au centre et les enjeux de transition énergétique au cœur de la relation. A l’instar des profondes mutations de la téléphonie, l’ère digitale entraîne la création de nouvelles partitions d’offres d’énergie avec un consommateur plus autonome et soucieux de son environnement.

L’accès à l’énergie est primordial à notre vie et à nos usages, c’est la raison pour laquelle chacun de nous doit parvenir à mieux maîtriser ses usages. La révolution numérique peut et doit servir cette finalité. Producteurs, distributeurs, fournisseurs et clients sont en mesure de réinventer notre rapport à l’énergie afin d’agir pour un monde meilleur.

Encadré

Wekiwi, des fondations solides

Fournisseur reconnu en Italie depuis sa création en 2015, Wekiwi Italie compte plus de 30 000 clients, et peut s’appuyer sur la force du groupe Tremagi, acteur majeur du marché de l’énergie italien depuis sa libéralisation en 2006. Tremagi c’est une présence à l’international : en Italie, France et Suisse, mais c’est aussi 300 000 clients et un chiffre d’affaire d’un milliard d’euros. Wekiwi France, petit fournisseur deviendra grand, compte bien faire parler de lui avec ses offres de gaz et d’électricité.