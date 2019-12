STMicroelectronics et GreenYellow inaugurent lâ€™une des plus grandes installations dâ€™ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques au Maroc

STMicroelectronics et GreenYellow, filiale marocaine du Groupe français Casino spécialisée dans les solutions d’efficacité énergétique, les services à l’énergie et la production solaire photovoltaïque, ont inauguré ces derniers jours l’une des plus grandes installations d’ombrières solaires photovoltaïques au Maroc. Situés sur le site industriel de STMicroelectronics à Bouskoura, 2 400 panneaux solaires d’une puissance installée de 672 kiloWatt-crêts (kWc) et représentant une surface de 4 000 m2 équipent le parking de l’entreprise. Avec une production annuelle équivalente à plus de 1 GigaWatt heure d’énergie verte, le projet permet de réduire les émissions du site de près de 740 tonnes de CO 2 par an. L’électricité photovoltaïque produite par les ombrières est utilisée en autoconsommation pour alimenter en partie la « salle blanche » du site. Grâce à ce projet, STMicroelectronics produit une énergie renouvelable, locale et économique pour ses propres besoins, participant aux engagements environnementaux du Groupe dont l’objectif est d’augmenter la part des énergies renouvelables et de réduire de 20 % ses émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2025. Il s’inscrit aussi pleinement dans le cadre des engagements de l’Etat marocain pris en faveur de la transition énergétique et de la réduction de sa dépendance électrique, avec un objectif de 52% d’énergies renouvelables d’ici 2030.

« Nous sommes particulièrement fiers de cette deuxième installation d’ombrières photovoltaïques après celle du site de Catane en Italie et d’accompagner le Maroc dans la concrétisation de ses objectifs en matière de transition énergétique. Ce projet est en ligne avec notre ambition de développer l’électricité bas carbone à travers le monde et correspond à une volonté commune de poursuivre nos engagements et investissements dans des projets verts grâce à l’exploitation d’énergies renouvelables. Par ailleurs, il offre un confort supplémentaire à tous nos collaborateurs qui auront leurs voitures protégées du soleil. » a déclaré Fabrice Gomez, Directeur du site de STMicroelectronics Bouskoura. « Nous sommes ravis d’accompagner STMicroelectronics avec une solution clé en main de production plus verte et plus durable. Avec cette centrale en autoconsommation, nous confirmons notre ambition d’accompagner pleinement les entreprises et pouvoirs publics marocains dans leur transition énergétique» a indiqué Khalid Semmaoui, Directeur Général de GreenYellow Maroc.