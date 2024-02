A Bourgoin-Jallieu (38), Enedis et MTPe ont mené un chantier « bas carbone » afin de raccorder une toiture photovoltaïque

Jeudi 15 février dernier, Chris Merel, Directeur Territorial Isère d’Enedis et Guillaume Reguillon, Directeur Général de MTPe, spécialisée dans les réseaux d’énergie (l’éclairage public, les réseaux de distribution, la fibre optique, la vidéo-protection et les bornes IRVE (Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques), réalisaient un chantier “bas-carbone” dans le cadre d’un raccordement sur le réseau électrique d’une toiture photovoltaïque du magasin Décathlon de Bourgoin-Jallieu (38). Des travaux verts pour une énergie verte ! Afin de réduire l’empreinte environnementale de leurs opérations, Enedis et MTPe ont réalisé ensemble un chantier « bas carbone », en privilégiant des machines et des méthodes de travail ayant une empreinte réduite sur l’environnement. Deux mesures principales ont été mises en œuvre sur ce chantier : - La réutilisation des terres excavées directement sur le chantier : 60% de celles-ci seront réutilisées. Ce procédé permet d’éviter le transport des terres vers une décharge ou une carrière, ce qui diminue donc les émissions de CO2, les 40% restant seront recyclés. - L’utilisation de matériels de chantier 100% électriques notamment une mini pelle, un fourgon de liaison, ainsi qu’une pilonneuse. Ces équipements ont été utilisés en lieu et place de machines à moteur thermiques, plus polluantes. A noter également, l’usage d’un véhicule utilitaire électrique et d’un poids lourd alimenté au Gaz Naturel Véhicule (GNV). Le bilan carbone de ce chantier s’élève à 2,08 tCO2 contre 2,73 tCO2 avant l’application des mesures bas carbone, soit un gain de 24% des émissions de gaz à effet de serre. Chantier bas carbone et énergie solaire : une approche vertueuse Ce constat a été réalisé grâce à l’utilisation de la « calculette bilan carbone », un outil de mesure et de traçabilité, mis en place par Enedis, permettant d’estimer l’impact environnemental d’un chantier en tonne carbone. Ce chantier à faible émission a été réalisé aux côtés de MTPe, entreprise partenaire s’engageant en faveur du développement durable. L’entreprise met quotidiennement en œuvre une politique RSE depuis 2018. Elle investit notamment dans des équipements visant l’optimisation de la sécurité, l’amélioration des conditions de travail, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la prise en compte des nuisances sonores. Il est à noter que l’ensemble des solutions « bas carbone » utilisées par l’entreprise sur les chantiers appartiennent à MTPe (matériel en propre). L’expérimentation de chantiers « bas carbone » traduit la volonté d’Enedis, en tant qu’entreprise à mission, et de ses partenaires, de limiter l’impact environnemental de leurs activités en faveur d’une société plus juste et durable.