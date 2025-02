Salon de lâ€™agriculture : Jeunes Agriculteurs et TotalEnergies renforcent leur partenariat pour la transition Ã©nergÃ©tique du monde agricole

A l’occasion du Salon de l’Agriculture, TotalEnergies et le syndicat Jeunes Agriculteurs (JA) annoncent la signature d’un protocole de coopération visant à accompagner les jeunes agriculteurs dans la transition énergétique et ainsi contribuer à la pérennisation de leurs activités d’exploitants et attirer les jeunes générations vers l’agriculture.

Depuis 1986, TotalEnergies s’est associé à Jeunes Agriculteurs par son implication en tant que membre fondateur du fonds de dotation « Terres Innovantes » et en tant que partenaire premium de « Terres de JIM », événement annuel qui contribue à la promotion et à la valorisation du métier d’agriculteur.

« Sécuriser notre pérennité économique »

Le nouveau cadre de coopération signé ce jour entre TotalEnergies et Jeunes Agriculteurs couvre les domaines suivants :

Le développement de solutions énergétiques durables adaptées aux exploitations et aux filières agricoles tels le biogaz ou l’agrivoltaïsme.

L’accompagnement de jeunes agriculteurs dans la mise en place de pratiques plus économes en énergie.

L’innovation technologique via la mise en place de projets pilotes d’agri-énergies et leur suivi expérimental.

Le financement de projets liés à la transition énergétique qui respectent les plans et contrats d’avenir élaborés par Jeunes Agriculteurs.

« Jeunes Agriculteurs est un syndicat de travail et de solution pleinement engagé pour aider les nouvelles générations à faire face aux défis climatiques, économiques, démographiques et énergétiques. Seuls nous sommes un aiguillon. Accompagnés, nous sommes en position de construire un avenir plus durable, respectueux de la vocation nourricière des fermes et sécurisant pour leur pérennité économique. Par la force de notre réseau, tout en restant fidèles à nos valeurs et à nos partenaires historiques, comme TotalEnergies, nous voulons accélérer ce mouvement aux côtés des institutions et entreprises structurantes du continent », a confié Pierrick Horel, Président de Jeunes Agriculteurs.

« Développer des solutions concrètes comme l’agrivoltaïsme »

TotalEnergies et Jeunes Agriculteurs partagent une volonté commune d’apporter des solutions et outils adaptés aux enjeux et besoins des agriculteurs. Elle se traduira par une collaboration entre leurs équipes via des groupes de travail, des rencontres et du partage d’expérience. « Je me réjouis de célébrer près de 40 ans d’engagement de TotalEnergies avec la filière agricole française et d’approfondir aujourd’hui notre partenariat avec Jeunes Agriculteurs. Face au défi que constitue la transition énergétique, mais aussi aux opportunités qu’elle offre, notre volonté est d’accompagner les jeunes agriculteurs pour développer des solutions concrètes comme l’agrivoltaïsme, qui protègent les cultures, tout en apportant un complément de revenu aux agriculteurs. En combinant agriculture et production d’énergie dans les exploitations, nos deux secteurs participent concrètement à la transition énergétique française » a conclu Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies.