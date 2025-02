A Rives-en-Seine, EDILIANS rÃ©alise la plus grande toiture en tuiles terre cuite HP10 Solaire en France !

Ces dernières années, l’ensemble des services techniques de Rives-en- Seine a été transféré dans un bâtiment, propriété du port autonome de Rouen, abritant auparavant les ateliers de réparation des bacs traversant la Seine. Datant de l’après-guerre, l’édifice s’avère néanmoins rapidement vétuste d’un point de vue thermique et considérablement énergivore. L’occasion d’un lifting de toiture avec les très esthétiques tuiles solaires EDILIANS couleur terracotta !

Quand l’Etat via la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) destiné à aider les collectivités territoriales à accélérer leur transition énergétique annonce son « Plan de relance » en 2022, la commune de Rives-en-Seine décide alors de profiter de ce soutien financier afin de mener une vaste opération de réhabilitation thermique du bâtiment qui abrite ses services techniques. Celle-ci concerne, entre autres, son isolation par l’extérieur et la réfection totale de sa toiture avec des tuiles terre cuite HP10 SOLAIRE et HP10 Huguenot d’EDILIANS.

Préserver le paysage sans porter atteinte à l’aspect originel du bâtiment

« L’un des versants de la toiture étant orienté plein Sud, il était inconcevable de ne pas profiter de cette réhabilitation pour produire de l’énergie tout en préservant l’identité architecturale du bâtiment tel qu’il a été construit, avec ses tuiles mécaniques rouges. Une exigence que nous avons inscrite au cahier des charges » explique M. Bastien Coriton, Maire de Rives-en-Seine et Conseiller Départemental. En effet, le bâtiment des Services Techniques est situé non loin de l’ancien Couvent des Capucins du XVIIème Siècle, depuis transformé en château de style néo-Renaissance. Les travaux de rénovation devaient donc respecter la réglementation des sites classés afin de préserver le paysage sans porter atteinte à l’aspect originel du bâtiment. A cette contrainte, s’ajoute l’enseigne en forme d’ancre marine intégrée sur sa façade, elle-même protégée par les services du patrimoine. Au lieu de panneaux photovoltaïques ordinaires, sur les conseils de l’entreprise de couverture, la commune de Rives-en-Seine retient les tuiles solaires d’EDILIANS dont « l’esthétique quasiment invisible depuis la rue permettait de conserver le caractère du patrimoine bâti ». Un choix validé par l’Architecte des Bâtiments de France.

« Couvrir l’intégralité des besoins énergétiques des Services Techniques »

2.100 tuiles HP10 SOLAIRE rouges d’une puissance unitaire de 23 Wc, soit 475 m², ont été installées sur le pan sud de la toiture côté Seine, ainsi que 725 m² de tuiles HP10 Huguenot en coloris flammé rustique. Assurant une parfaite intégration paysagère du projet, l’ensemble bénéficie ainsi d’une garantie d’étanchéité de 30 ans. Pour l’heure, les conditions météorologiques mitigées de ces derniers mois et le raccordement au gestionnaire du réseau public de distribution Enedis finalisé seulement en octobre 2024 n’offrent pas suffisamment de recul en termes de rendement énergétique. Cependant, avec une capacité de production électrique estimée à 60 kWc, l’objectif est clair pour le Maire de Rives-en-Seine « couvrir l’intégralité des besoins énergétiques des Services Techniques dont la consommation électrique avant travaux était de 261 kWh. ep/m²/an* et utiliser le surplus pour alimenter en autoconsommation collective la mairie et les écoles de la commune ».

Encadré

Combien ça coûte ?

D’un montant total de plus de 900.000 € (diagnostic, études, travaux dont près de 400.000 € TTC pour la réfection de la toiture) subventionné à hauteur de 70% par l’Etat et le Département de la Seine Maritime, cette réalisation exemplaire, inaugurée en décembre dernier en présence de nombreux officiels, devrait sans nul doute faire des émules dans la région. Celle-ci devrait également interpeller les nombreux visiteurs du salon Be Positive, du 25 au 27 mars, sur lequel EDILIANS exposera sa large gamme de solutions solaires (Hall 1 – Stand F06).

*kilo Watt heure d’énergie primaire, par m2 et par an