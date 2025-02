ABB et Cleanwatts signent un protocole dâ€™accord pour accÃ©lÃ©rer la gestion intelligente de lâ€™Ã©nergie des collectivitÃ©s et des bÃ¢timents

ABB, spécialiste mondial dans le domaine de l’électrification et de l’automatisation, et Cleanwatts Digital, fournisseur de solutions logicielles pour le partage d’énergie basé sur l’intelligence artificielle (IA) au sein d’écosytèmes connectés et durables, annoncent la signature d’un protocole d’accord visant à développer des technologies améliorées de gestion et d’efficacité énergétique pour les collectivités et les bâtiments. De quoi optimiser la production d’énergie renouvelable, le stockage et les mesures d’efficacité énergétique !

La collaboration entre les deux entités se concentre sur le développement de projets évolutifs sur des marchés clés européens ainsi que sur les possibilités pour les utilisateurs et les gestionnaires immobiliers d’utiliser l’énergie de façon efficace et durable grâce à des solutions intelligentes de surveillance et de contrôle.

Une meilleure gestion de la consommation d’énergie renouvelable autoproduite

Les deux entreprises élaborent des solutions qui combinent la plateforme avancée de partage d’énergie de Cleanwatts et la technologie de gestion de l’énergie de pointe d’ABB, comme le système de gestion de l’énergie InSite, les compteurs d’énergie, les capteurs ou encore les chargeurs de véhicules électriques. En capitalisant sur leurs expertises complémentaires, elles proposent une solution intégrée et évolutive afin d’optimiser la production d’énergie renouvelable, le stockage et les mesures d’efficacité énergétique. Cette collaboration offre de nombreux avantages pour les membres de l’écosystème tels que la réduction des coûts énergétiques grâce à une meilleure gestion de la consommation d’énergie renouvelable autoproduite, une diminution des frais de raccordement électrique en réduisant les pics de consommation. « Notre objectif est de remodeler les collectivités et les industries en vue d’un avenir durable et efficace. Ce partenariat nous permet d’améliorer nos solutions logicielles avec le portefeuille de gestion de l’énergie d’ABB, en créant ainsi une intégration transparente qui optimisera la consommation d’énergie et favorisera la durabilité. Ensemble, nous façonnerons l’avenir de l’énergie durable, en révolutionnant la gestion de l’énergie et en ouvrant la voie à la transition énergétique » se félicite Luisa Matos, Directrice Générale de Cleanwatts.

Des technologies basées sur l’IA

Ce partenariat va améliorer l’efficacité et les performances des équipements renouvelables notamment avec le stockage d’énergie. Elle permet également de gérer de manière transparente la consommation d’énergie locale, de contrôler les actifs et les charges, de mettre en place des mécanismes incitatifs de réponse à la demande, et d’accéder à des pratiques optimisées d’échanges d’énergie. « En travaillant ensemble, nos entreprises apporteront une solution conjointe associant la technologie de gestion de l’énergie d’ABB aux plateformes de partage d’énergie basé sur l’IA de Cleanwatts, au profit des collectivités et de leurs résidents sur les marchés clés. Ce partenariat historique offre aux investisseurs et aux gestionnaires des solutions de gestion de l’énergie les plus avancées » explique Laura Socci, Responsable du portefeuille mondial des solutions numériques de distribution d’énergie chez ABB. L’annonce du partenariat fait suite à une collaboration entre ABB, Cleanwatts et d’autres partenaires technologiques sur un projet visant à fournir des outils aux résidents de Brobyholm, près de Stockholm en Suède, afin de gérer leur consommation d’énergie facilement et intelligemment.