Salon BePOSITIVE : DualSun prÃ©sente son nouveau panneau solaire hybride

Du 8 au 10 mars, DualSun, société française experte du solaire hybride, participe au salon BePOSITIVE à Lyon, le plus grand rendez-vous des énergies renouvelables en France ! L’équipe DualSun dévoilera son nouveau panneau hybride, le DualSun Spring ainsi que ses nouvelles offres associées sur le stand 6D26. DualSun Spring : la relève est assurée !

En 2014, DualSun mettait au point le DualSun Wave, un panneau solaire hybride à la fois photovoltaïque et thermique, protégé par 2 brevets internationaux. En pleine croissance et toujours en quête d’innovations, l’entreprise lance en 2017 une nouvelle génération de panneaux solaires hybrides : le DualSun Spring. Bien plus compétitif, polyvalent et adaptable à encore plus d’applications autour du bâtiment, le DualSun Spring reste Designed en Provence et Made in France !

Un nouveau produit soigneusement optimisé

Côté photovoltaïque : le DualSun Spring est un panneau solaire 280Wc, 60-cellules monocristallin black-black. Côté thermique : c’est là que se situe la grande innovation. Le DualSun Spring se dote d’un nouvel échangeur thermique :

1. Matériel : l’échangeur thermique est désormais en polypropylène ultra-résistant conçu pour tenir 40 ans sur les applications en chauffage solaire.

2. Assemblage : un système d’assemblage par ressorts a été développé et breveté. Il permet de gérer la dilatation différentielle entre l’échangeur et le verre.

3. Raccords : de nouveaux raccords hydrauliques ont été conçus pour permettre de fixer les panneaux côte-à-côte avec un espacement standard de 2 cm entre eux.

4. Autovidangeable : le panneau DualSun Spring est désormais autovidangeable.

Permettant de se passer d’antigel et de mieux gérer la surchauffe dans les capteurs, ce principe d’autovidange est particulièrement utile pour les installations à usages intermittents, comme le chauffage des piscines.

Tous les aspects techniques du DualSun Spring ont été soigneusement optimisés pour garantir des performances identiques et offrir une garantie de 25 ans, à un prix compétitif. Ces innovations techniques sont protégées par 2 nouveaux brevets.

De nouvelles offres !

Le panneau DualSun Spring s’ouvre désormais à de nouvelles applications comme la piscine solaire, 100% autonome en énergie. Fort de ces innovations techniques, le DualSun Spring s’impose en effet comme le panneau parfait pour chauffer les piscines individuelles et collectives. Une installation DualSun permet de couvrir toutes les consommations électriques de la piscine et même plus et de prolonger la saison de baignade. De plus, cette offre piscine solaire autonome génère une rentabilité économique importante.

Chauffage, électricité et eau chaude sanitaire : devenez producteur de toutes vos énergies !

Conçu pour les maisons individuelles, le système de cogénération SMART XS-e Dual permet de produire de la chaleur, de l’eau chaude sanitaire et de l’électricité à partir d’un mix énergie 100 % renouvelable : granulé de bois et solaire. Extrêmement compacte, simple à installer et économiquement accessible, cette cogénération répond à la future RT2020, au Label E+C- Energie Carbone et s’intègre au nouveau dispositif d’autoconsommation de l’électricité photovoltaïque. Découvrez l’offre SMART XS-e Dual au salon BePositve sur le stand d’koFEN 5H14.

Le thermosiphon hybride

DualSun a également développé une nouvelle offre « thermosiphon hybride » qui s’adresse :

Aux pays familiers des systèmes thermosiphons (DOM-TOM, continent africain, Chine, Inde, etc.)

Aux logements non-connectés au réseau (bungalows)

Compétitive et simple à poser, cette nouvelle offre se présente sous la forme d’un kit plug&play composé d’un ensemble de 2 panneaux DualSun Spring (600Wc) associés à un ballon d’eau chaude thermosiphon (300L).

