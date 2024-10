Salaise-sur-Sanne (38) : Enerfip et CNR lancent une campagne de financement participatif pour un nouveau parc PV

CNR (Compagnie Nationale du Rhône) lance une campagne de financement participatif afin de collecter 500 000 euros pour la construction d’un parc photovoltaïque situé sur une ancienne friche industrielle à Salaise-sur-Sanne (Isère). Détails !

A partir du 7 novembre prochain, les habitants du territoire pourront investir sur la plateforme Enerfip, leader européen du financement participatif des énergies renouvelables, et s’engager concrètement dans la reconversion d’un site délaissé qui produira une électricité locale et décarbonée.

Une friche industrielle réhabilitée au service de la transition énergétique

D’une puissance totale de 5 MWc, le parc photovoltaïque développé, construit et exploité par CNR sera mis en service à l’été 2025. Il sera en capacité de produire chaque année 6.500 MWh, soit l’équivalent de la consommation électrique d’environ 2.600 personnes (chauffage compris) et d’éviter l’émission de 1.300 tonnes de CO 2 par an. Actuellement en construction sur une zone de dépôts historique de la plateforme chimique de Roussillon, ce parc permettra de redonner une seconde vie à ce site délaissé, tout en participant activement à la transition énergétique du territoire.

Une opportunité d’investissement citoyen

En lançant une campagne de financement participatif, CNR et Enerfip permettent aux citoyens de s’engager concrètement dans la production d’énergie renouvelable et locale, tout en bénéficiant d’un retour sur investissement attractif. La levée de fonds débutera le 7 novembre 2024. Elle sera ouverte aux habitants de la communauté de communes entre Bièvre et Rhône dans un premier temps, avant d’être élargie progressivement aux habitants de l’Isère et des départements limitrophes. L’objectif de cette levée de fonds est de 500 000 €, soit environ 12 % du coût total du projet photovoltaïque estimé à 4,5 millions d’euros.

Un évènement pour informer le public et renforcer l’engagement local

Un événement d’information sur le projet se tiendra le 6 novembre 2024 à 17h30 à la mairie de Salaise-sur-Sanne. Les équipes de CNR et d’Enerfip y présenteront le projet en détails et répondront aux questions des participants. Une permanence d’investissement sera également ouverte à compter du 7 novembre, de 9h à 17h.