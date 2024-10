1 milliard dâ€™â‚¬ pour la transition Ã©nergÃ©tique : les Banques Populaires adhÃ©rentes de la BTE trÃ¨s actives

1 milliard d‘euros, c’est le montant des financements en faveur de projets de transition environnementale accordés par les Banques Populaires adhérentes à la Banque de la Transition Energétique.

« La Banque de la Transition Énergétique est une accélératrice de transition. Par nos financements naturellement, mais aussi par les solutions opérationnelles de transition énergétique et environnementale que, grâce à nos partenaires, nos conseillers peuvent proposer à chacun de nos clients » explique en préambule Pierre-Henri Grenier, Directeur Général de la BTE. Initié en 2020 par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, laquelle a été rejointe par la Banque Populaire du Sud, la Banque Populaire du Nord, la Banque Populaire Occitane, la Banque Populaire Val de France et la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, ce dispositif innovant permet de collecter une épargne auprès des ménages et entreprises avec cette volonté de l’utiliser en faveur du financement de projets de transition sur chacun de leur territoire.

« Le niveau d’investissement à opérer est considérable »

Grâce à des équipes dédiées expertes, grâce à des partenariats avec des entreprises locales de référence, nos banques sont des prescriptrices de transition environnementale pour leurs clients auxquels elles proposent et financent des solutions opérationnelles de transition et d’adaptation, et auxquels elles offrent ainsi une durabilité renforcée. « Dans un contexte où les défis environnementaux et sociétaux deviennent de plus en plus pressants, notre rôle en que Banque de la Transition Energétique est d’accompagner tous nos clients dans toutes leurs transitions. La BTE est un partenaire essentiel pour financer les transformations et construire ensemble un avenir durable » confie Nadège Chiffre, directrice de la BTE d’Occitanie. Cyril Brun, Directeur Général de la Banque Populaire du Sud ajoute : « Dans le Sud, notre Banque de la Transition Énergétique est née d’une conviction : 0 % fatalité 100 % mobilisés ! C’est bien pour agir et écrire un destin soutenable que nous avons boosté notre capacité d’accompagnement, notamment car le niveau d’investissement à opérer est considérable. Notre force financière coopérative est en action, pour simplifier les choix de nos clients, au plus proche de chaque territoire. »

« La Banque de la Transition Énergétique est l’illustration de notre raison d’être coopérative et régionale »

En tous les cas, l’initiative est couronnée de succès. Avec 922 millions d’euros d’épargne collectée, 1 030 millions d’euros de crédits accordés, et plus de 10 000 projets financés, c’est pour les équipes et les sociétaires, une vraie fierté ; une fierté de terrain. « La Banque de la Transition Énergétique est l’illustration de notre raison d’être coopérative et régionale. Permettre à nos clients de s’adapter au dérèglement climatique et financer leurs investissements de transition était pour nous une évidence ; grâce à la Banque de la Transition Énergétique, c’est devenu une réalité. » assure Daniel Karyotis, Directeur Général de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes. Et Nicolas Poughon, Directeur Général de la Banque Populaire du Nord de conclure : « En seulement deux ans, la Banque de la Transition Énergétique par Banque Populaire du Nord a prouvé sa capacité à être un moteur essentiel de la transition énergétique dans les Hauts-de-France et les Ardennes. Avec plus de 80 millions d’euros de crédits accordés et 3 000 projets financés, nous démontrons que nous sommes prêts à agir concrètement pour un avenir plus durable. Nos partenariats solides et notre approche sur mesure nous permettent d’accompagner efficacement tous nos clients, des particuliers aux entreprises, dans leur transition écologique. Nous sommes très heureux et déterminés à être moteur des transitions de nos clients et de notre territoire. »

Encadré

Des convictions bien ancrées

Au-delà de la symbolique du milliard d’€, la démarche des Banques Populaires se veut avant tout le reflet de convictions profondes des dirigeants :

La prospérité durable des territoires passera par leur transition énergétique,

Chaque région est différente et doit trouver des solutions adaptées, nécessitant une connaissance fine des dynamiques territoriales et des écosystèmes locaux,

La transition énergétique a besoin de lourds investissements et donc de financements considérables ; seule la mobilisation de l’épargne permettra d’y faire face,

Plus qu’une addition de contraintes, la transition énergétique est d’abord un formidable levier d’opportunités et d’innovations.

Le modèle de Banque de la Transition Energétique est ainsi profondément ancré dans les valeurs régionales et coopératives des Banques Populaires.

banquetransitionenergetique.fr/