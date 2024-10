RADIO-VIDEO/ Proglio chez Hanouna sur Europe1 : les renouvelables en prennent pour leur grade

Il y a quelques jours, Henri Proglio, le très sérieux et rigide ex-patron d’EDF a été invité sur Europe 1 dans l’émission « On marche sur la tête » par Cyril Hanouna, le très agité et remuant trublion du PAF pour faire un point sur les tarifs de l’électricité en France. Une sorte de mariage de la carpe et du lapin entre les deux hommes … Et pourtant ! Après un panégyrique appuyé du « ex ante » monopole d’EDF sur fond de glorification du service public « on vous doit plus que la lumière », Henri Proglio, auteur de l’ouvrage « L’étrange débâcle : comment la France a perdu sa souveraineté énergétique » a fait état de la faillite de l’Allemagne en matière de politique énergétique.

Avant de s’en prendre aux renouvelables : « On est passé d’un monde monolithique intégré, EDF, opérateur intégré unique … à un système réparti, c’est-à-dire désintégré au sens propre du terme, dans lequel des traders rachetés à prix cassés une partie significative à savoir 25% du parc électronucléaire français à un prix de 42 euros le MWh et encore je me suis battu comme un fou car on voulait m’imposer 36 euros… grâce à la mode verte, il fallait développer le renouvelable dont on n’avait pas besoin parce qu’il y a 10 ou 15 ans, on était déjà exportateur net d’énergie électrique à un prix qui était le plus bas d’Europe. On n’avait nul besoin de nouvelles sources d’approvisionnement. On a créé de nouvelles sources d’approvisionnement subventionnées, les renouvelables, sans parler d’hydraulique qui est extrêmement vertueuse… on a créé des énergies non nécessaires mais comme elles n’étaient pas stockables, on ne sait pas stocker l’électricité, il a fallu leur donner une priorité d’accès au réseau. Quand il y a du soleil ou du vent, il faut que les énergies éoliennes ou photovoltaïques aient une priorité d’accès au réseau. Il faut effacer les autres énergies ». Voilà qui irrite au plus haut point Henri Proglio! Il poursuit sa diatribe anti renouvelables. Comme un mantra : « On nous dit à longueur de temps qu’il faut tripler les renouvelables parce que l’on va avoir des besoins explosifs. Ce n’est pas le cas à cause de la désindustrialisation du territoire essentiellement d’une part, et d’autre part des économies faites par les consommateurs ».

Henri Proglio se pose encore et toujours comme un défenseur du modèle centralisé de l’énergie dopée à l’atome, et en contempteur acharné des renouvelables décentralisées. Dans ses commentaires, il fait fi de l’électrification des usages et de la mobilité électrique à venir sur fond de changement climatique en état d’urgence accéléré. L’usage répété de la locution latine « ex ante » sur fond d’antienne du « c’était mieux avant », montre le visage émacié d’un nostalgique passéiste pourfendeur d’un mix énergétique éclectique où les renouvelables doivent prendre toute leur part. Merci Henri Proglio. Vous dites tout haut ce que certains susurrent encore tout bas… Une émission de radio à écouter avec sidération ! youtu.be/hW9gwlB9fEw