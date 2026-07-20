LONGi conserve le statut AAA au classement de la bancabilitÃ© PV ModuleTech pour le 26e trimestre consÃ©cutif

LONGi a conservÃ© sa note de bancabilitÃ© AAA dans la publication du rapport de bancabilitÃ© PV ModuleTech au deuxiÃ¨me trimestre 2026, son 26e trimestre consÃ©cutif dans la catÃ©gorie supÃ©rieure et une position qu’elle occupe depuis 2020. La note, publiÃ©e par PV-Tech et Solar Media, reflÃ¨te une Ã©valuation de la soliditÃ© financiÃ¨re d’un fabricant ainsi que de sa capacitÃ© de production et de son Ã©chelle d’expÃ©dition. La position continue de LONGi en tÃªte du classement repose sur un volume de production soutenu et un portefeuille de modules orientÃ© vers la technologie des cellules Ã contact arriÃ¨re.

Le contre-contact ancre la partie fabrication de la classification

La composante fabrication de la note reflÃ¨te l’investissement dans la technologie des cellules et le volume d’expÃ©dition, et la rampe de contact arriÃ¨re de LONGi alimente les deux. En juin 2026, l’entreprise a dÃ©passÃ© 60 GW d’expÃ©ditions cumulÃ©es de modules de retour de contact et s’est fixÃ© un objectif de plus de 100 GW d’ici la fin de l’annÃ©e. Les cellules de contact arriÃ¨re dÃ©placent les contacts Ã©lectriques Ã l’arriÃ¨re de la cellule, ce qui rÃ©duit l’ombrage frontal et permet une sortie plus stable dans des conditions rÃ©elles de fonctionnement. Pour les promoteurs et investisseurs, une production plus stable alimente directement les prÃ©visions de rendement qui sont au cÅ“ur de toute Ã©valuation de la bancabilitÃ©. L’architecture HPBC 2.0 de LONGi est la base de cette gamme de produits.

L’intÃ©gration solaire et du stockage permet une production de projets prÃ©visible

LONGi a Ã©tendu son offre au-delÃ des modules avec LONGi ONE, un cadre intÃ©grÃ© de solaire et de stockage pour les projets C&I et Ã l’Ã©chelle des services publics. LONGi ONE associe la production et le stockage au niveau systÃ¨me, ce qui offre aux projets un profil de sortie plus prÃ©visible et un alignement plus Ã©troit avec les signaux de demande et de tarification, et renforce le dossier financier des deux segments. L’entreprise prÃ©voit de dÃ©velopper des centres de service localisÃ©s en soutien, atteignant 30 sites d’ici 2030. Le gain pratique pour un dÃ©veloppeur est de moins d’inconnues quant Ã la performance d’un projet une fois opÃ©rationnel.