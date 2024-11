Saint-Gobain et Boralex signent en France un contrat long terme dâ€™achat dâ€™Ã©lectricitÃ© Ã  la fois solaire et Ã©olienne

Boralex et Saint-Gobain annoncent la signature en France d’un contrat de 20 ans d’achat d’électricité renouvelable (« Power Purchase Agreement » ou PPA) produite à partir de trois centrales développées, construites et opérées par Boralex. La combinaison de technologies éolienne et solaire assurera aux activités industrielles françaises de Saint-Gobain un approvisionnement en électricité renouvelable, en offrant une plus grande stabilité grâce à la complémentarité des deux sources d’énergie. Pour Claire Pedini, Directrice Générale Adjointe, Directrice des Ressources Humaines et de la Responsabilité Sociale d’Entreprise pour le Groupe Saint-Gobain : « Cet accord marque une étape supplémentaire dans notre stratégie de décarbonation de nos activités en France. Grâce à cette collaboration avec Boralex, nous pourrons non seulement sécuriser un approvisionnement en énergie renouvelable sur le long terme, mais surtout soutenir nos sites industriels à travers le pays dans leur transition énergétique. Cet accord est une nouvelle illustration de notre engagement à mener l’industrie vers un avenir plus durable. »

Grâce à ce PPA, deux centrales solaires et une centrale éolienne verront le jour entre le premier trimestre 2026 et le premier trimestre 2027. Ces trois parcs produiront environ 110 GWh par an, soit l’équivalent de la consommation électrique de plus de 50 000 habitants sur une année, et devraient couvrir 10% des besoins en électricité de Saint-Gobain en France. « Ce PPA illustre notre capacité à proposer des solutions sur mesure à nos clients, en s’appuyant sur notre portefeuille diversifié éolien et solaire. Nous sommes ravis de ce nouveau partenariat, fondé sur une relation de confiance, qui permettra à Saint-Gobain de sécuriser sur 20 ans une énergie compétitive et durable tout en renforçant notre engagement mutuel pour une transition énergétique réussie. » précise Nicolas Wolff, Executive Vice-Président et Directeur Général de Boralex en Europe.