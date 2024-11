Lâ€™INPI distingue SuperGrid Institute parmi les PME les plus innovantes de France !

L’Institut de Transition Énergétique lyonnais (Villeurbanne – 69) s’impose au troisième rang des PME qui ont déposé le plus grand nombre de demandes de brevets sur la période 2019 – 2023. Un succès qui profite largement au développement de la transition énergétique et à l’intégration massive des EnR dans le réseau !

Révélée officiellement ce mercredi 6 novembre dernier, l’étude réalisée par l’INPI sur la « Dynamique des ETI et des PME françaises déposantes de brevets 2019 – 2023 » met une nouvelle fois en lumière la formidable richesse du travail réalisé par les équipes de SuperGrid Institute. Avec 59 dépôts de demandes de brevets au cours de cette période, l’Institut de Transition Énergétique, se classe au troisième rang des PME françaises les plus prolifiques en matière de R&D.

« L’environnement de travail au sein de SuperGrid Institute permet aux équipes d’exceller dans la démarche d’innovation » confirme Carole Guillaumin, Directrice Propriété Intellectuelle et Valorisation de SuperGrid Institute. Cette dernière l’avait notamment souligné lors de son intervention à la conférence organisée par l’ASPI (Association Française des Spécialiste en Propriété Industrielle) le 23 octobre dernier. Établi sur cinq ans, ce classement traduit l’importance que l’entreprise accorde aux travaux de recherche et souligne l’expertise des équipes d’ingénieurs et de doctorants qu’elle mobilise au quotidien. Il valide aussi la pertinence des orientations stratégiques qui ont été décidées et réaffirme le rôle primordial que peuvent jouer les ITE et les IRT dans la politique nationale d’innovation. Ce palmarès confirme également la pertinence des stratégies de collaboration et de partenariat adoptées par les entreprises pour maximiser leurs efforts d’innovation. Ainsi, SuperGrid Institute s’est associé en juin 2024, aux IRT b<>com et Jules Verne, et à l’ITE France Énergies Marines pour créer l’Alliance Éolien. En conjuguant leurs expertises et innovations, les quatre partenaires entendent renforcer le déploiement de nouvelles technologies au service des acteurs de l’éolien pour favoriser la compétitivité de toute la filière industrielle.

Encadré

Quid de SuperGrid Institute ?

Créée en 2014 par un consortium de quatorze actionnaires issus de la filière électrique en France, SuperGrid Institute est une société privée indépendante experte en matière de systèmes et de technologies pour le courant continu à haute et moyenne tension (HVDC & MVDC) – des composants clés pour les futurs réseaux énergétiques. Elle est membre de l’association FIT (French Institutes of Technology) qui regroupe 15 instituts, IRT et ITE, partageant les mêmes fondamentaux en matière de recherche multi-partenariale public-privé.

SuperGrid Institute, basé à Villeurbanne, dans la métropole de Lyon, est un Institut de Transition Énergétique qui emploie 155 collaborateurs, dont plus de 60 doctorants depuis sa création, de 26 nationalités. Son travail contribue activement à la transition énergétique en éliminant les obstacles techniques au déploiement des futurs réseaux électriques et l’intégration massive des énergies renouvelables. Depuis sa création plus de 100 demandes de brevets ont été déposées.