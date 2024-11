A Bordeaux, la mairie annexe de CaudÃ©ran concilie prÃ©servation du patrimoine et Ã©nergies renouvelables

La Ville de Bordeaux affiche sa volonté de solariser son patrimoine. Parmi les derniers bâtiments équipés, la mairie du quartier de Caudéran dont la réfection totale de la toiture en ardoise a permis la mise en œuvre d’ardoises solaires Max d’Edilians. Quand la transition énergétique se veut aussi esthétique !

Ancienne banlieue résidentielle de Bordeaux, Caudéran se situe à l’ouest de la commune, côté extra-muros des boulevards. Emblématique du centre bourg depuis le XIXème Siècle, la bâtisse de la mairie du quartier de Caudéran subissait régulièrement des infiltrations d’eau importantes détériorant ainsi les plafonds des locaux et les archives stockées dans les combles. Face à l’urgence, Bordeaux Métropole réalise alors un diagnostic complet de la toiture pour vérifier si tout ou partie de la couverture doit être rénovée. Le constat est sans appel, l’intégralité du toit est concernée y compris zingueries et noues.

De l’église à l’école en autoconsommation collective

La Ville de Bordeaux étant déjà très engagée dans le développement de l’énergie solaire sur son territoire, le service Maîtrise d’Ouvrage de Bordeaux Métropole décide de procéder, en parallèle, à une étude de faisabilité pour profiter de la réfection complète afin d’installer des panneaux photovoltaïques. Une vérification d’autant plus nécessaire que la mairie de Caudéran est située à proximité de l’église paroissiale de Saint-Amand, monument historique. Une fois cette option validée, il ne restait plus qu’à trouver le produit qui s’adapterait et s’intégrerait parfaitement à l’ensemble en ardoise. Recommandée par Edilians, l’entreprise de charpente couverture médocaine SECB est retenue pour ce projet grâce à son savoir-faire reconnu dans la rénovation du patrimoine ancien et d’ouvrage d’art. Prescripteur fidèle des solutions solaires en intégration d’Edilians dont elle maîtrise parfaitement la mise en œuvre, celle-ci a proposé les ardoises solaires Max qui répondaient en tous points au cahier des charges. Ce sont ainsi 332 ardoises solaires Max qui ont été installées sur plus de 70% de la toiture, d’une surface de 637 m², sur 7 pans bénéficiant de la meilleure orientation. D’une puissance unitaire de 75Wc, l’installation permet à l’édifice de couvrir ses besoins en électricité avant de progressivement la partager avec l’école attenante, en autoconsommation collective.

« C’est une très belle intégration, très esthétique ».

La pose ainsi que le traitement des ornements de façade et de l’ensemble de la zinguerie ont été réalisés sur place, par SECB, en site occupé. Même si l’entreprise intégrait pour la première fois des ardoises solaires Max sur de l’ardoise « cela a été assez simple pour les Compagnons, d’autant qu’ils avaient suivi, au préalable, la formation d’EDILIANS » explique Emmanuel Keller, PDG de SECB qui a également bénéficié du support et de l’appui technique d’Edilians tout au long du projet. Et d’ajouter « Ce mariage d’une innovation du XXIème Siècle avec la tradition du XIXème sur une toiture en ardoise est plutôt réussi ». Un résultat satisfaisant confirmé par Anne-Marie Pimpin, Responsable du Service Maîtrise d’Ouvrage de la direction de l’immobilier de Bordeaux Métropole : « Au niveau de la planéité et du recouvrement dans la continuité des ardoises, c’est une très belle intégration, très esthétique ». Nul doute que cette nouvelle référence, livrée en mai 2024, devrait interpeller les nombreux acteurs territoriaux qui se rendront sur le Salon des Maires et des Collectivités Locales du 19 au 21 Novembre à Paris Porte de Versailles.

Encadrés

Edilians au Salon des Maires et des Collectivités Locales

Edilians y présentera sur son stand (Hall 4 – Stand C87) ses solutions performantes et esthétiques nées des synergies entre la tuile terre cuite et tous les composants de la toiture (solaire, isolation, ventilation, étanchéité…). L’occasion également pour l’acteur de la rénovation énergétique globale d’animer une conférence ayant pour thème « Rénovation énergétique des toitures et solaire photovoltaïque : un collectif lumineux » le 19 novembre à 12h30 (Pavillon 3 – Atmosphère Aménagement / Rénovation & Habitat).

Bordeaux la solaire

Pour réussir la transition énergétique et répondre à l’urgence climatique, développer les énergies renouvelables, parmi lesquelles le solaire, est l’une des priorités. Avec 2 100 heures d’ensoleillement par an, la Ville de Bordeaux l’a bien compris et donne l’exemple, avec pour objectif d’installer 60 000 m² de panneaux photovoltaïques sur les sites municipaux d’ici 2026. Cette ambition, portée par le maire écologiste Pierre Hurmic, vise à atteindre 41% d’autonomie énergétique d’ici 2026.