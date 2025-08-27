Saint-Gervais les Bains investit pour une Ã©nergie locale et durable : un projet dâ€™ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques Ã  Ã©nergie partagÃ©e

La commune de Saint-Gervais-les-Bains franchit une nouvelle Ã©tape dans son engagement pour la transition Ã©nergÃ©tique avec la mise en service prochaine de vastes ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques sur son parking du Stade. Inauguration de ce projet, Ã la fois producteur dâ€™Ã©lectricitÃ© verte et crÃ©ateur de confort pour les usagers, ce samedi 30 aoÃ»t Ã 14 h. Une centrale solaire intÃ©grÃ©e au quotidien des habitants et visiteursÂ !

Â

Cet Ã©tÃ©, sur un parking de Saint-Gervais les Bains, 1 594 panneaux photovoltaÃ¯ques ont Ã©tÃ© installÃ©s sur 3 184 mÂ² dâ€™ombriÃ¨res, permettant Ã la fois de protÃ©ger 264 vÃ©hicules de la chaleur et des intempÃ©ries et de produire chaque annÃ©e 871 MWh dâ€™Ã©lectricitÃ©, soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation de 170 foyers franÃ§ais. GrÃ¢ce Ã cette production locale, 215 tonnes de COâ‚‚ seront Ã©vitÃ©es chaque annÃ©e. SituÃ© Ã proximitÃ© immÃ©diate de la gare SNCF et de la tÃ©lÃ©cabine urbaine Â« Le VallÃ©en Â», ce parking devient ainsi un lieu stratÃ©gique de mobilitÃ© durable, oÃ¹ seront prochainement dÃ©ployÃ©es 5 bornes de recharge pour vÃ©hicules Ã©lectriques.

Un projet partenarial et durable

La commune a confiÃ© la rÃ©alisation, lâ€™exploitation et la maintenance de cette centrale solaire Ã BoucL Energie, acteur spÃ©cialisÃ© dans les rÃ©seaux locaux dâ€™Ã©nergie partagÃ©e, en partenariat avec Ombrapark et Omexon. SÃ©lectionnÃ©e en 2024 Ã la suite dâ€™un appel Ã manifestation dâ€™intÃ©rÃªt, lâ€™entreprise a investi 1,1 million dâ€™euros dans ce projet. En contrepartie, la commune met Ã disposition le terrain et percevra une redevance annuelle de 17 000 â‚¬, indexÃ©e chaque annÃ©e.

Une Ã©nergie produite et consommÃ©e en Â«Â boucleÂ Â»

Lâ€™Ã©lectricitÃ© gÃ©nÃ©rÃ©e sera utilisÃ©e en autoconsommation collective, ou en Â« boucle Â» : commerÃ§ants et entreprises situÃ©s dans un rayon de 10 km pourront se raccorder pour bÃ©nÃ©ficier dâ€™une Ã©nergie propre et locale. Alors que la loi ApeR du 11 mars 2023 impose la couverture de 50 % des parkings extÃ©rieurs de plus de 1 500 mÂ², Saint-Gervais a choisi dâ€™aller plus loin, bien au-delÃ des obligations lÃ©gales en Ã©quipant 100 % de la surface du parking. Cette dÃ©marche confirme la volontÃ© de la commune de rester un territoire Ã Ã©nergie positive, tirant parti de ses ressources naturelles (soleil, eau, montagne) pour bÃ¢tir un avenir plus propre et rÃ©silient.

EncadrÃ©

Les chiffres clÃ©s du projet

ï‚· 1 594 panneaux photovoltaÃ¯ques

ï‚· 3 184 mÂ² dâ€™ombriÃ¨res

ï‚· 871 MWh produits par an (soit lâ€™Ã©quivalent de 170 foyers)

ï‚· 215 tonnes de COâ‚‚ Ã©vitÃ©es chaque annÃ©e