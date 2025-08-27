26Ã¨me Colloque annuel du SER – Â« Ã‰nergies Renouvelables : des clÃ©s pour lâ€™autonomie stratÃ©gique de la France Â»

Le Syndicat des Ã©nergies renouvelables (SER) organise mardi 23 septembre 2025 Ã la Maison de lâ€™UNESCO Ã Paris,Â son 26Ã¨me Colloque annuel. Cette Ã©dition 2025, intitulÃ©e Â« Ã‰nergies Renouvelables : des clÃ©s pour lâ€™autonomieÂ stratÃ©gique de la France Â» se tiendra Ã un moment dÃ©cisif, alors que lâ€™Ã©quilibre gÃ©opolitique mondial dessine deÂ nouveaux rapports de force autour de lâ€™Ã©nergie.

Cette annÃ©e encore, le colloque du SER rÃ©affirmera avec force le rÃ´le dÃ©cisif des Ã©nergies renouvelables pour lutterÂ contre le changement climatique, mais aussi pour garantir, dans les prochaines annÃ©es, la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tiqueÂ de notre pays et la maÃ®trise des prix de lâ€™Ã©nergie. Il rappellera Ã©galement lâ€™importance de leur dÃ©veloppement pour laÂ relance Ã©conomique et la rÃ©industrialisation de nos territoires. Le programme mettra en lumiÃ¨re les enjeux de souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique, de compÃ©titivitÃ© industrielle etÂ dâ€™acceptabilitÃ© citoyenne Ã travers des keynotes et tables rondes rÃ©unissant des experts, des dÃ©cideurs et des acteursÂ engagÃ©s.

La transition Ã©nergÃ©tique nâ€™est plus une option mais une nÃ©cessitÃ©

Face aux dÃ©fis climatiques et gÃ©opolitiques, la transition Ã©nergÃ©tique nâ€™est plus une option mais une nÃ©cessitÃ©. GrÃ¢ce aux Ã©nergies renouvelables, la France dispose de tous les atouts pour devenir un leader europÃ©en et international de cette transformation. Comment sÃ©curiser notre souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique ? Quelles politiques pour accÃ©lÃ©rer la transition ? Comment concilier ambition industrielle et environnement ? Cette journÃ©e de rÃ©flexions et de dÃ©bats vise Ã apporter des rÃ©ponses concrÃ¨tes Ã toutes ces questions et Ã dessinerÂ une feuille de route ambitieuse pour faire des Ã©nergies renouvelables un pilier central de la politique Ã©nergÃ©tiqueÂ franÃ§aise.

