Avec WEST, The Adie Group fait le pari du stockage Ã  condensation

The Adie Group (TAG) sis en Ontario, vient de nouer un partenariat stratÃ©gique avec Wright Energy Storage Technologies pour fournir des solutions de stockage d’Ã©nergie Ã©lectrostatique avancÃ©es. Une technologie sans lithiumÂ !Â Â

The Adie Group, chef de file dans la rÃ©solution de problÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques complexes pour les clients du secteur de l’Ã©nergie renouvelable et des centres de donnÃ©es, a signÃ© un partenariat stratÃ©gique avec Wright Energy Storage Technologies (WEST). Cette collaboration rassemble l’expertise de The Adie Group en matiÃ¨re de conseil, son vaste rÃ©seau industriel d’Ã©nergies renouvelables et de centres de donnÃ©es, ainsi que la technologie de pointe de stockage d’Ã©nergie Ã©lectrostatique de WEST. Wright Energy Storage Technologies est pionnier dans le domaine du stockage d’Ã©nergie Ã©lectrostatique avancÃ©, offrant des systÃ¨mes basÃ©s sur des supercondensateurs qui Ã©tablissent de nouvelles normes en matiÃ¨re de sÃ©curitÃ©, de fiabilitÃ© et de performance.

Â

Une nouvelle norme pour un stockage d’Ã©nergie Ã long terme sÃ»r, fiable et durable

GrÃ¢ce Ã ce partenariat, The Adie Group offrira Ã ses clients l’accÃ¨s aux solutions innovantes basÃ©es sur les supercondensateurs de Wright Energy Storage Technologies. En comparaison des batteries lithium ou sodium, la technologie dÃ©veloppÃ©e par WEST ne prÃ©sente aucun risque d’incendie, ce qui rÃ©duit le besoin d’Ã©quipements de confinement et d’extinction d’incendie coÃ»teux, car WEST ne prÃ©sente aucun risque d’emballement thermique. Qui plus est, la profondeur de dÃ©charge de 100 % permet un accÃ¨s complet Ã la capacitÃ© nominale de la batterie avec la possibilitÃ© dâ€™effectuer plusieurs cycles de charge/dÃ©charge complÃ¨te par jour. Sans oublier une intÃ©gration flexible pour les environnements montÃ©s en rack ou conteneurisÃ©s. En matiÃ¨re de maintenance, la batterie ne requiert aucun entretien : toutes les piÃ¨ces sont rÃ©parables et/ou remplaÃ§ables sur le terrain avec une dÃ©gradation minimale au cours de la durÃ©e de vie du produit. Garantie de pointe : support de 20 ans pour les produits standard, support de 10 ans pour les produits haute puissance

Renforcer l’avenir de l’Ã©nergie

Â

Â« Nous sommes ravis de nous associer Ã Wright Energy Storage Technologies pour offrir des options de stockage d’Ã©nergie plus sÃ»res, plus rapides et plus durables Â», a dÃ©clarÃ© Sol Avisar, PDG de The Adie Group. Â« Cette alliance s’aligne parfaitement avec notre mission qui consiste Ã donner aux organisations les moyens d’obtenir des solutions Ã©nergÃ©tiques fiables et Ã long terme, une pile Ã la fois. Â» Â« WEST est ravi de s’associer Ã The Adie Group alors que nous Ã©tendons notre prÃ©sence en AmÃ©rique du Nord Â», a dÃ©clarÃ© Larry (Chip) Seibert, PDG de Wright Energy Storage Technologies. Â«Â The Adie Group possÃ¨de une comprÃ©hension large et approfondie du stockage d’Ã©nergie qui en fera un excellent partenaire alors que nous Ã©tendons l’empreinte mondiale de notre technologie de stockage d’Ã©nergie passionnante basÃ©e sur des supercondensateurs.Â Â»

Â EncadrÃ©

Principes de fonctionnement de la supercondensation Ã haute capacitÃ©

Au cÅ“ur de cette technologie, on retrouve les Ã©lectrodes double couche Ã©lectrique qui jouent un rÃ´le crucial. Contrairement aux batteries traditionnelles qui reposent sur des rÃ©actions chimiques lentes, les supercondensateurs stockent lâ€™Ã©nergie par adsorption Ã©lectrostatique. Ce processus permet une charge et une dÃ©charge quasi instantanÃ©es, ce qui est particuliÃ¨rement utile pour les applications nÃ©cessitant des cycles rapides.