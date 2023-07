Saint-Christophe-du-Ligneron : NUCLEOSUN et Lendosphere lancent un financement participatif pour une serre photovoltaÃ¯que

NUCLEOSUN vient d’ouvrir un financement participatif, via Lendosphere, dédié à l’installation d’une serre photovoltaïque sur une exploitation maraîchère biologique située sur la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron, en Vendée. D’un montant de 200 000 euros, cette campagne est ouverte à tous.

Cette campagne de financement participatif en prêt rémunéré lancée par NUCLEOSUN permet, à ceux qui le souhaitent, de contribuer à l’installation de panneaux photovoltaïques sur une serre appartenant à l’exploitation maraîchère Le Petit Verger à Saint-Christophe-du-Ligneron.

Investir dans le développement des énergies renouvelables sur son territoire

Elle permettra de pérenniser l’activité maraîchère en Vendée tout en contribuant au développement des énergies renouvelables en France. C’est l’opportunité pour les épargnants d’investir en circuit court et de décarboner leur portefeuille. Pour Pascal Braud, Président Directeur-général de Nucleosun : « Sur ce site de Saint-Christophe-du-Ligneron, plusieurs projets de serres solaires ont été présentés successivement sur la plateforme Lendosphere. Ceci a permis de financer tous ces projets et de les terminer à temps. Les prêteurs de Lendosphere ont contribué à la réalisation de projets alliant production d’énergie solaire photovoltaïque et développement du monde agricole. Il apparait ainsi en Vendée qu’avec une densité de 20 % de panneaux solaires sur la toiture d’une serre, le rendement pour la culture de fraises est meilleur dans une serre solaire photovoltaïque que dans une serre classique sans panneaux solaires. »

« Meilleurs rendements, moins d’arrosage, moins de traitements, meilleure ergonomie, fin des aléas climatiques »