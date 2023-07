Mardi 26 septembre : 24e Colloque annuel du SER – Â« Avec les Ã©nergies renouvelables, bÃ¢tissons un nouveau contrat social Â»

Le Syndicat des énergies renouvelables tiendra son 24e colloque annuel, intitulé « Avec les énergies renouvelables, bâtissons un nouveau contrat social », le mardi 26 septembre prochain à la Maison de l’UNESCO. Placée sous le haut patronage d’Emmanuel Macron, Président de la République, cette édition s’inscrit dans le contexte des débats sur la future loi de programmation énergie-climat et mettra l’accent sur les sujets d’industrialisation et d’ancrage territorial des énergies renouvelables.

Depuis sa première édition en 1999, le Colloque annuel s’empare de sujets stratégiques pour l’ensemble des filières EnR et les met en débat. Dans la perspective d’atteindre la neutralité carbone en 2050, la France s’est fixé une série d’objectifs afin d’accélérer la part des énergies renouvelables. A l’approche des débats parlementaires sur la future loi de programmation énergie-climat et en parallèle des travaux de préparation de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), cette journée propose une mise en perspective des enjeux de planification industrielle et territoriale, de production et d’innovation, de souveraineté énergétique et d’adhésion.

L’édition 2023 s’articulera autour de 3 séquences, précédées d’une introduction consacrée à la biodiversité et au climat, avec les regards croisés de Pascal Canfin, Président de la Commission environnement, santé publique et sécurité alimentaire, au Parlement européen, d’Isabelle Autissier, navigatrice et Présidente d’honneur du WWF-France et de Valérie Masson-Delmotte, Directrice de recherche au CEA et ancienne coprésidente du groupe nᵒ 1 du GIEC.

La première séquence, « Transition énergétique et nouveau modèle de développement », mettra l’accent sur les opportunités industrielles du développement des énergies renouvelables.

La deuxième séquence, « Planification territoriale : Régions et collectivités locales, acteurs majeurs de la transition », détaillera la dimension territoriale et locale des activités de production des EnR, alors que les collectivités locales seront en train d’identifier les « zones d’accélération » des énergies renouvelables. Elle accueillera notamment en introduction, une analyse du rapport des Français aux EnR et un regard croisé entre Régions de France et l’Association des Maires de France. Puis une série de débats entre des élus locaux et des développeurs sur la base des expériences locales.

La troisième séquence, « Loi de programmation sur l’énergie et le climat, SNBC, Programmation pluriannuelle de l’énergie, des textes fondateurs pour atteindre la neutralité carbone en 2050 », rappellera les potentiels de développement des différentes filières renouvelables alors que l’accélération des EnR est cruciale afin de garantir à court terme l’équilibre énergétique de notre pays.

De nombreuses personnalités participeront à ces échanges.