Lâ€™Ã©co-organisme SOREN publie son Rapport dâ€™activitÃ© 2022 #Recyclage #Solaire

Soren est l’éco-organisme agréé par l’Etat pour la collecte et le traitement des panneaux solaires photovoltaïques usagés en France. Il œuvre au quotidien pour régénérer les matières premières nécessaires à la transition énergétique et allonger la durée de vie des panneaux photovoltaïques. Soren vient de publier son rapport d’activité. Un document qui conforte Soren dans sa capacité à réguler la montée en puissance de la filière !

La mise sur le marché des panneaux solaires en 2022 a connu un accroissement important par rapport à 2021.10 millions ont été mis en circulation ce qui représente une progression de 25%. La filière du recyclage des panneaux photovoltaïques réussit à s’adapter et se structure de mieux en mieux pour les collecter et traiter. Depuis décembre 2022, Soren peut compter sur 395 adhérents producteurs et 231 points d’apport volontaires pour accompagner cette transition. Le recyclage a un rôle clé pour récupérer les différents composants d’un panneau solaire et éviter le plus possible l’importation, encore très importante (91%).

3 848 tonnes collectées

Le rapport d’activité permet de faire le point sur la collecte annuelle des panneaux solaires en fin de vie. Soren a comptabilisé 3 848 tonnes récupérées en 2022, dont 3 103 tonnes en Métropole et 745 tonnes en régions françaises d’Outre-Mer. Un chiffre supérieur à celui de 2021. 3 600 tonnes ont été collectées sur site et 248 tonnes proviennent d’un apport volontaire. La région Occitanie (684 tonnes), la Nouvelle Aquitaine (543 tonnes) et la Martinique (575 tonnes) tirent leur épingle du jeu. Sur le traitement global des panneaux photovoltaïques usagés (5005 tonnes), 4 210 tonnes (84%) ont été recyclés. Un chiffre très encourageant. Le reste a été éliminé (12%) ou valorisé (4%).

Données financières 2022

Fin 2022, Soren comptabilise un chiffre d’affaires de 8 477 000 euros, dont 5,2 millions d’euros de contributions, 2,3 millions d’euros d’autres revenus, et 867 000 euros des recettes tirées de la vente des matières premières recyclées. D’un point de vue structurel, opérationnel et financier, Soren peut s’appuyer sur une base solide pour continuer à recycler et valoriser les panneaux solaires. Ses partenaires actuels et futurs vont permettre d’harmoniser la filière.

www.soren.eco/rapport-dactivite-soren-2022/