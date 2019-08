Sahara Forest Project, quand lâ€™Ã©nergie solaire dynamise lâ€™agriculture en plein dÃ©sert

Et l’on reparle du Sahara Forest Project ! Vous savez cette initiative portée par la Sahara Forest Project Foundation, une organisation norvégienne à but non lucratif créée pour permettre l’innovation et le déploiement durables et rentables de technologies environnementales dans les secteurs de l’alimentation, de l’eau et de l’énergie. Objectif : végétaliser les zones désertiques, là où les conditions d’hygrométrie et de température sont souvent extrêmes. Le Sahara Forest Project exploite actuellement une petite installation à Aqaba, en Jordanie.

En ce mois d’août 2019, La Fondation Costa Croisières et le Sahara Forest Project ont décidé d’unir leurs forces pour une agriculture durable sur ce site de Jordanie. Pour la première fois, les hôtes des navires de Costa Croisières et d’AIDA Cruises faisant escale à Aqaba, en Jordanie, pourront ainsi goûter aux légumes produits à l’aide d’eau de mer et d’énergie solaire dans le désert. L’initiative contribue à la re-végétalisations des zones désertiques en Jordanie. Il faut dire que les croisiéristes ont désormais un besoin impérieux de donner des gages quant à leur engagement en termes de développement durable, eu égard aux consommations massives d’énergie des navires… Cet engagement n’est pas innocent !

Les éléments centraux de la technologie Sahara Forst Project sont une infrastructure en eau de mer combinée à l’énergie solaire, une culture en serre et une production de plein air et de biomasse. L’énergie solaire est utilisée pour la production d’électricité et de chaleur. Une centrale solaire dotés de miroirs à concentration produit de la chaleur qui est utilisée pour produire de la vapeur afin d’entraîner une turbine, qui à son tour entraîne un générateur pour produire de l’électricité. Alors que le site d’Aquaba donne des résultats probants, le Sahara Forest Project travaille désormais à la réalisation d’une plus grande ferme à vocation commerciale, une oasis dans le désert avec comme maillon principal de la réussite de l’initiative l’énergie solaire.

Voir la vidéo…