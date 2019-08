Lâ€™UniversitÃ© de Birmingham et lâ€™Alliance Solaire Internationale aident les agriculteurs Â«riches en soleilÂ»

L’Alliance Solaire Internationale (ISA) et l’Université de Birmingham collaborent pour aider les agriculteurs des pays «riches en soleil» à tirer le meilleur parti des systèmes de distribution d’aliments réfrigérés, alimentés par des solutions solaires et hybrides solaires.

Birmingham est le partenaire de recherche de l’ISA dans le cadre de son initiative de refroidissement solaire (I-SCI), qui contribuera à généraliser l’utilisation de chaînes de froid et de systèmes de refroidissement liés à l’énergie solaire et hybride solaire à des fins agricoles dans des pays tropicaux tels que l’Inde, Egypte et Brésil. Dans le cadre de cette initiative, ISA collabore avec le Centre national pour le Développement de la Chaîne du Froid (NCCD) de l’Inde en vue d’une expertise dans le domaine et d’un soutien des connaissances.

Préserver la chaîne du froid grâce aux technologies solaires

Les deux organisations exploreront les possibilités de faire avancer le programme de l’ISA en matière de recherche, de planification et de fourniture de ces technologies dans les pays membres de l’ISA situés dans les régions tropicales. La croissance économique agricole dans ces pays dépend de la connexion des marchés aux agriculteurs. Dans ce contexte, les chaînes du froid sont essentielles pour le transport des produits périssables, qui pourraient autrement subir une perte allant jusqu’à 40% du trajet de la ferme au marché.

La connectivité dans la chaîne du froid et la réduction des pertes alimentaires garantiraient que le volume de production donné génère davantage de revenus et augmente le bien-être économique des agriculteurs. Cependant, les systèmes de refroidissement doivent reposer sur une technologie durable qui n’accroît pas le risque de changement climatique. Upendra Tripathy, Directeur général de l’ISA, a déclaré au lancement du projet: «Cette initiative vise à permettre à des millions d’agriculteurs d’intégrer des chaînes de froid fonctionnant totalement ou partiellement à l’énergie solaire. L’accent serait mis sur les chaînes d’approvisionnement de la ferme à la fourchette, une façon de réduire le gaspillage et d’augmenter les revenus des agriculteurs, contribuant ainsi au bien-être économique.

Le solaire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des déchets

Ce projet s’alignera sur le premier programme de l’ISA intitulé « Mise à l’échelle solaire pour des applications à usage agricole ». Il convient de noter que 28 pays ont adhéré à ce programme pour installer 270 000 pompes à eau solaires pour lesquelles ISA a lancé un appel d’offres global en matière de regroupement et de détermination des prix. Le professeur Pawanexh Kohli, PDG de NCCD, explique: «I-SCI a immédiatement attiré l’attention sur la manière dont l’énergie solaire, qui alimente déjà la production biologique à partir de fermes, peut être utilisée dans des activités de post-production clés. L’initiative vise à aborder la durabilité de l’agriculture en tant qu’entreprise ainsi que les aspects de durabilité du système de distribution de nourriture. NCCD a hâte de travailler avec l’ISA et l’Université de Birmingham pour diffuser les connaissances et la recherche afin d’aider cette initiative à réaliser son potentiel. ”

Les systèmes de refroidissement consomment généralement beaucoup d’énergie. L’utilisation de technologies alimentées à l’énergie solaire peut améliorer l’efficacité énergétique et réduire les impacts sur l’environnement. L’introduction d’hybrides issus de l’énergie solaire contribuerait à réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre provenant des pertes et des déchets alimentaires actuellement estimés à 4,4 giga tonnes de CO2 par an. Le professeur Toby Peters, professeur en économie du froid à l’Université de Birmingham, a déclaré: “L’application d’un refroidissement propre et efficace dans les chaînes du froid est essentielle pour la fourniture d’aliments durables. Elle améliore la sécurité financière des agriculteurs, des producteurs et des pêcheurs, ainsi que la qualité des aliments. La sécurité, le contenu nutritionnel et la valeur ajoutée pour les consommateurs peuvent également y parvenir de manière durable avec un impact minimal sur les ressources naturelles et l’environnement. Les chaînes du froid peuvent contribuer de manière essentielle à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies et de l’Accord de Paris sur les changements climatiques.

Un défi urgent et considérable

“Mais avec l’urbanisation rapide, cela représente un défi de taille. Comment créer une connectivité locale et globale, régulée par la température, permettant de nourrir 10 milliards de personnes de manière durable à partir de centaines de millions de petits agriculteurs dont les moyens de subsistance et le bien-être sont souvent dépendants de seulement 1 à 2 hectares cultivés ? Le tout en veillant à ce qu’ils soient prêts et résilients pour l’adaptation au changement climatique… sans utiliser de combustibles fossiles. Notre travail avec la nouvelle initiative de refroidissement solaire de l’International Solar Alliance s’attachera à relever ce défi urgent et considérable ”

I-SCI permettra de mener des recherches conjointes sur les solutions de refroidissement et de chaîne du froid solaire et hybride solaire, le stockage de l’énergie solaire et les appareils solaires écoénergétiques. Le Centre national pour le développement de la chaîne du froid (NCCD) est le partenaire de connaissances de cette initiative. L’Université de Birmingham et le NCCD collaborent déjà à des projets liés aux innovations dans la chaîne du froid en Inde. Robin Mason, vice-chancelier de l’Université de Birmingham, a commenté: “La recherche sur l’énergie solaire continue d’être importante pour l’Université de Birmingham. Nous sommes convaincus que notre partenariat avec l’International Solar Alliance (ISA) contribuera de manière significative à l’avancement du un certain nombre d’initiatives, y compris le froid propre, l’énergie durable, le stockage de l’énergie et les réseaux d’énergie.

«L’Université et l’ISA sont des alliés et des partenaires naturels. Les deux soutiennent un mandat des Nations Unies; les deux travaillent à l’appui de nombreux objectifs de développement durable; et les deux sont profondément attachés à la réalisation d’une sécurité énergétique durable entre les pays d’Asie et du Sud. Ce partenariat réaffirme l’engagement profond et continu de notre université en Inde. Notre objectif est de rapprocher Birmingham et l’Inde afin de mener des recherches percutantes afin de relever les défis énergétiques et climatiques du présent et de l’avenir. ”