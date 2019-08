FÃªte solaire Ã  la Station-E de Montreuil les 17 et 18 aoÃ»t prochains

Friche située au 236 rue de Paris à Montreuil, la Station-E, pour Station Energie tourné autour des enjeux énergétiques, est un espace culturel alimenté à 100% par des énergies renouvelables basée sur une architecture de containers et autres modules mobiles installés directement sur la friche. Le lieu fonctionne uniquement à l’énergie 100% renouvelable fournie par des panneaux solaires, des éoliennes, des vélos générateurs d’énergie ainsi que par le réseau électrique Enercoop.

La Station-E, animée par l’association Atelier 21 en partenariat avec Bel Machine, est dédiée aux spectacles, concerts, aux sciences participatives et la cuisine solaire! Animée par une programmation culturelle hétérogène et de qualité incluant rencontres, ateliers créatifs, événements sportifs, concerts et expositions ; la Station E entraîne le public dans une expérience énergétique et collective où les problématiques contemporaines sont abordées sous un angle optimiste et ludique, parfois surprenant et où chacun peut trouver un rôle à jouer.

Le modèle économique de la Station-E est de « faire la fête pour financer la recherche ». Avec les antennes SolarSoundSystem (Biarritz, Berlin, Hong-Kong, Lausanne, Paris, Tel-Aviv) elle propose des SoundSystem autonomes en énergie. Les bénéfices de l’association sont réinjectés dans des projets open-sources et open-communautés tel que la Paleo-énergétique, une recherche collaborative en histoire des énergies alternatives. L’idée est de fouiller dans les archives pour trouver des inventions oubliées mais utile pour la transition énergétique. Les 17-18 août prochain, le collectif l’Esprit Léger organise une Room Garden sur deux jours pour fêter le closing solaire de la Station E après 2 ans d’existence et de nombreuses fêtes à leur actif !