Saft inaugure son nouveau site de production de solutions de stockage dâ€™Ã©nergie Ã  Zhuhai en Chine

Saft vient d’inaugurer un nouveau site de production de solutions de stockage d’énergie (ESS) à Zhuhai en Chine. Celui-ci élargira la capacité de l’entreprise à servir le marché mondial du stockage d’énergie à trois continents, en complément de ses deux autres sites de Bordeaux en France et Jacksonville aux États-Unis et à accompagner la transition vers les énergies renouvelables.

Cette nouvelle usine Saft sise en Chine permettra au groupe d’accompagner ses clients dans le monde entier avec une approche intégrée en matière de stockage d’énergie. Cela comprend toutes les étapes, du concept initial et du dimensionnement du système à son ingénierie, en passant par la livraison et le raccordement au réseau. Ainsi, les opérateurs pourront réduire au minimum leur coût total de possession (TCO), tout en optimisant au maximum les performances. Hervé Amossé, Vice-Président exécutif de la division ESS et Mobilité de Saft, a déclaré : « L’investissement dans notre ligne de production de Zhuhai démontre notre croissance et comment nous sommes passés de fabricant de batteries à fournisseur de solutions énergétiques complètes. Les clients s’adressent aujourd’hui à nous pour des solutions de stockage d’énergie et de micro-réseaux entièrement intégrées ». Cet investissement renforce la présence actuelle de Saft à Zhuhai qui devient l’un de ses trois pôles de production stratégiques, les deux autres étant situés à Bordeaux en France et à Jacksonville aux États-Unis.

Capacité de production de la nouvelle usine : 480 MWh

La capacité de production de la nouvelle usine qui s’étend sur 6 600 m ² sera d’environ 200 conteneurs par an, soit l’équivalent de 480 MWh.

L’usine de Zhuhai fabrique déjà des conteneurs Intensium® Max 20 High Energy. Ceux-ci ont été lancés en 2019 afin d’offrir une solution de pointe en matière de densité et d’efficacité énergétique, de longévité et de performance avec une puissance de 1,2 MW et une capacité de stockage de 2,5 MWh. Cette capacité de stockage d’énergie élevée favorise l’intégration des énergies renouvelables sur le réseau. Elle permet aux clients de décaler la production des grands parcs éoliens ou fermes solaires, de différer l’investissement dans le réseau grâce aux lignes électriques virtuelles et de livrer un stockage « au-delà du compteur » aux sites industriels et commerciaux de grande taille. Cette évolution permettra à Saft de servir le marché mondial du stockage d’énergie, qui devrait atteindre une base installée de 34 gigawatt-heures (GWh) d’ici 2025.