Lancement du premier club transition Ã©nergÃ©tique pour la zone Afrique de lâ€™ouest

La structuration d’une filière de la transition énergétique à l’export figure parmi les priorités industrielles françaises. Intégrant les différentes composantes de la chaine de valeur des domaines de la transition énergétique depuis la fourniture d’équipements et de solutions logicielles jusqu’à l’exploitation d’installations industrielles, en passant par l’ingénierie de projet, les Clubs France Export ont vocation à devenir le point d’appui local ou régional de l’action à l’international conduite par les acteurs publics et privés de la filière française des énergies renouvelables, du stockage, de l’efficacité énergétique et des réseaux électriques intelligents !

Dans la continuité des trois Clubs Export Energies Renouvelables initiés depuis 2016 pour l’Afrique de l’Est et l’Océan Indien, le Moyen-Orient et l’Indonésie, un Club France Export Transition Energétique Afrique de l’Ouest basé à Dakar a été inauguré en présence d’une importante délégation sénégalaise menée par la nouvelle Ministre du Pétrole et de l’Energie Sophie Gladima et par vidéo de Franck Riester, Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères en charge du Commerce Extérieur, ainsi que de nombreuses entreprises françaises implantées localement.

Construire des partenariats durables

Véritable vitrine d’excellence française à vocation opérationnelle, ces clubs permettent de fédérer les entreprises françaises, à l’échelle d’un pays ou d’une région, afin de mener des actions collectives de promotion de la filière auprès des décideurs locaux, de répondre plus efficacement aux besoins, de construire des partenariats durables et d’échanger d’une seule voix avec les autorités locales lorsque des freins au déploiement de ces technologies sont identifiés. Les représentants du secteur privé, parties prenantes du projet de création de ce club depuis l’origine, étaient également étroitement associés au lancement. Sylvie Jehanno, Vice-Présidente du Comité Stratégique de filière Nouveaux Systèmes Energétiques et PDG de Dalkia et Jean-Louis Bal, Fédérateur pour les Energies Renouvelables à l’export et Président du Syndicat des énergies renouvelables (SER) ont pu intervenir par vidéos pour souligner l’importance de cette initiative pour l’Afrique de l’Ouest, sous-région fortement engagée dans la transition énergétique et l’accès à l’énergie universel où de nombreuses entreprises françaises travaillent en collaboration avec des acteurs locaux à l’atteinte de ces objectifs et à la création de valeur ajoutée locale.

« Tisser des liens avec les entreprises locales du Sénégal »

Pour Jean-Louis Bal, Fédérateur pour les Energies Renouvelables à l’export et Président du SER : « Ce nouveau Club s’inscrit dans une approche collaborative et une démarche de promotion de l’excellence française à l’export dans les secteurs de la transition énergétique. Fruit d’un travail étroit entre le secteur privé et l’équipe de France institutionnelle à l’export, il s’inscrit dans la stratégie de long terme initiée en 2016, sur les zones géographiques à fort potentiel avec le 1er club Énergies Renouvelables. L’Afrique de l’Ouest affiche des objectifs en matière de transition énergétique et d’accès universel à l’énergie très ambitieux, les gouvernements en ont fait une priorité de leur mandature. Le Sénégal fait partie des précurseurs en la matière, avec de nombreuses entreprises françaises présentes et des réalisations exemplaires concourant à des collaborations futures prometteuses et créatrices de valeur pour la sous-région ». Pour Sylvie Jehanno, Vice-présidente du CSF : « La France compte un ensemble d’entreprises parmi les plus performantes au monde sur les marchés de la transition énergétique. Au-delà des grands groupes qui ont pris d’ailleurs le virage des énergies renouvelables, des réseaux électriques intelligents, du stockage d’énergie ou de l’efficacité énergétique, nous avons aussi une multitude de petites et moyennes entreprises qui apportent leur capacité d’innovation et de flexibilité, leur audace même, sur ces nouveaux marchés. C’est donc maintenant à nous entreprises membres de ce club, d’en écrire l’histoire, de tisser des liens avec les entreprises locales du Sénégal et de tous les pays d’Afrique de l’Ouest pour réunir les compétences, les investisseurs et réussir ensembles de nombreux projets utiles pour la population et soutenables pour la planète. »